CES 2022: lançamentos HP para públicos gamer, doméstico e corporativo

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. A HP, uma das mais tradicionais fabricantes de computadores, marcou presença no evento.

A empresa fez anúncios nas suas principais linhas de produtos, com computadores de mesa, notebooks e monitores. Há equipamentos voltados para uso doméstico e corporativo, além de lançamentos para o público gamer. O POVO listou as novidades da HP na CES 2022 em cada categoria. Confira abaixo:

Computadores HP anunciados na CES 2022

HP Envy Desktop 2022

Na linha de computadores de mesa, o primeiro anúncio foi o desktop HP Envy. No modelo 2022, ele vem com processadores Intel de 12ª geração, e pode ser configurado com placas de vídeo NVidia GeForce 3080 Ti ou AMD Radeon RX 6700XT. O armazenamento pode ser de até 1 TB em SSD ou 2 TB com HDD, e a memória RAM vai até 128 GB.

O Envy Desktop 2022 tem a possibilidade de receber upgrades futuros. O gabinete pode ser aberto com o toque de um botão na traseira, que remove a tampa lateral para instalar novos componentes. Hátambém conexão sem fio WiFi e Bluetooth. Nas entradas físicas, há três USB-A 3.1, uma USB-C 3.1, um leitor de cartões SD, e entradas para fone e microne, na parte superior.

Na traseira do gabinete há mais duas USB-A 2.0, duas USB-A 3.2, duas USB-C e uma Thunderbolt 4 para acessórios. Também neste local há uma RJ45 para cabos de rede, além de três DisplayPort e uma HDMI para monitores, e conexões de 3,5 mm para fone e microfone.

HP Ze Mini G9

O Z2 Mini G9, por sua vez, é um computador do tipo workstation, voltado para uso corporativo. Ele vem com processadores intel vPro e placa de vídeo NVidia RTX A2000, componentes focados em aplicações profissionais que precisam de alto desempenho, como modelagem 3D.

A memória RAM, do tipo DDR5, vai até 64 GB, e o armazenamento em SSD PCIe Gen4 pode chegar a 8 TB. O tamanho portátil do Z2 Mini G9 foi pensado para facilitar sua instalação, que pode ser feita sobre uma mesa de escritório ou até mesmo atrás de um monitor, sem ocupar muito espaço.

Notebooks HP anunciados na CES 2022

HP ZBook Firefly G9

Além da versão fixa, a HP também lançou uma workstation portátil. O ZBook Firefly G9 tem tela de 14 ou 16" em proporção 16:10, processadores Intel de 12ª geração, e pode ser configurado com placa de vídeo NVidia T550. Assim como o modelo de mesa, a memória RAM do Firefly G9 vai até 64 GB, mas o armazenamento é limitado a 2 TB.

O ZBook Firefly G9 tem suporte opcional a redes móveis 5G e NFC, além de Bluetooth 5.2 e WiFi 6E. Nas conexões físicas, são duas portas Thunderbolt 4, uma USB-A 3.2, uma HDMI e uma SmartCard, na lateral esquerda, enquanto o lado direito traz outra USB-A 3.2 e conexão de 5,3 mm para fones de ouvido.

HP ProBook 435 x360, ProBook 445 e ProBook 455

A linha ProBook, pensada para uso doméstico, também recebeu novos modelos. Eles têm processadores AMD Ryzen da série 5000, até 32 GB de memória RAM DDR4 e telas de 13,3, 14 ou 15,6", sempre com resolução Full HD. Um dos modelos, o 435 x360, é conversível, podendo ser usado como tablet.

Nas conexões físicas, a linha ProBook tem duas USB-A, uma USB-C, uma HDMI e um leitor de cartões MicroSD, além de entradas RJ 45 para rede e 3,5 mm para fones de ouvido. Não há opções com 4G ou 5G, mas os modelos incluem WiFi e Bluetooth.

Linha HP EliteBook de 2022 tem sete modelos

Os EliteBook, voltados ao mercado corporativo, são separados em três categorias. Na série 600 ficam os modelos mais simples, enquanto a série 800 traz especificações intermediárias, e os EliteBook série 1000 são os topos de linha.

Os modelos 645 (14") e 655 (15,6") vão até 64 GB de RAM DDR4, até 1,5 TB de SSD, e telas WXGA (1.366 x 768 pixels) ou Full HD. Nas conexões físicas são duas portas USB-A, uma USB-C, uma HDMI, uma RJ45 e entrada para fones de ouvido, além de entrada SmartCard opcional. A parte sem fio tem WiFi e Bluetooth, além de 4G e NFC opcionais.

Os EliteBook 835, 835 e 865 se diferenciam no tamanho da tela, que pode ser de 13,3, 14 ou 15,6", sempre Full HD em proporção 16:10. O modelo menor tem 16 GB de RAM DDR4 solados na placa-mãe, sem opção de upgrade, enquanto os outros dois podem ir até 64 GB DDR5. Todos têm armazenamento de até 2 TB em SSDs PCIe Gen4 e processadores AMD Ryzen série 6000.

Em comum, os três também incluem uma câmera de 5 MP para videochamadas e as conexões, tanto físicas (duas USB-A, duas USB-C, HDMI e 3,5 mm, com SmartCard opcional) quanto sem fio (WiFi e Bluetooth, com 4G e NFC opcionais).

No topo da linha corporativa ficam os EliteBook 1040 G9. São dois modelos de 14", o 1040 regular e o x360, conversível. Eles têm tela Full HD em proporção 16:10, processadores Intel de 12ª geração (vPro), até 64 GB de RAM e 2 TB de armazenamento em SSD. Assim como na série 800, há uma webcam de 5 MP.

As conexões sem fio são iguais às de série 800, inclusive as opcionais. Nas físicas, são duas USB-A, duas Thunderbolt 4, uma HDMI e uma entrada 3,5 mm. A entrada SmartCard também é oferecida como opcional.

Linha Elite Dragonfly da HP tem ultraportátil e Chromebook

Nos ultraportáteis, a HP apresentou a terceira geração do Elite Dragonfly. Com processadores Intel de 12ª geração e tela de 13,5" em proporção 3:2 (que pode ter resoluções 1.920 x 1.280 ou 3.000 x 2.000 pixels, essa última com painel do tipo Oled e sensível a toques), o modelo foca em portabilidade.

A memória RAM LPDDR5 pode ir até 32 GB, e o armazenamento PCIe Gen4 até 2 TB. As conexões sem fio são Wifi 6E e Bluetooth 5.2, com opcionais de NFC e modem 4G ou 5G. A parte física tem duas portas Thunderbolt 4, uma USB-A e uma entrada de 3,5 mm para fones de ouvido, além de uma saída de vídeo HDMI - algo não muito comum em ultraportáteis.

Uma novidade para a linha Elite Dragonfly em 2022 é a adição de um Chromebook, com o sistema Chrome OS, da Google. O modelo tem certificação Enterprise, sendo também focado no mercado corporativo. Ao contrário da versão com Windows, este tem tela sensível ao toque, e é conversível, podendo ser usado como tablet.

A memória RAM vai até 32 GB neste modelo, e o armazenamento até 512 GB - parece pouco, comparado às outras opções da linha, mas a decisão é compreensível levando em conta que o ChromeOS é focado em aplicações na nuvem. O processador é da linha Intel de 12ª geração, também do tipo vPro.

A tela também tem 13,5" e proporção 3:2, mas a resolução é vai somente até 2.256 x 1504 pixels, e não há opção Oled. As conexões físicas incluem uma USB-A 3.2, duas Thunderbolt, HDMI, 3,5 mm e leitor de cartões MicroSD. Na parte sem fio há WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e, opcionalmente, modem 4G ou 5G.

Monitores HP anunciados na CES 2022

Além de computadores, a HP também lançou quatro monitores na CES 2022. São dois modelos focados no mercado doméstico e outros dois para empresas, e como destaque em comum, todos têm webcam integrada.

HP M24 e M27 são monitores para uso residencial

Para o usuário final, a HP apresentou os monitores M24 e M27. Eles têm painéis do tipo IPS, com 23,8" ou 27", respectivamente, resolução Full HD, taxa de atualização de 75 Hz e alto-falantes embutidos. A webcam tem 5 MP e microfone duplo integrado. A entrada de vídeo pode ser por USB-C (com fornecimento de energia, sendo possível carregar o notebook pelo mesmo cabo que transmite o vídeo), HDMI ou DisplayPort. Há ainda duas portas USB-A e uma de 3,5 mm.

Linha de monitores corporativos da HP tem modelos Z34c e Z40c

Monitores HP para o mercado corporativo têm opções curvas em 2022 (Foto: Divulgação/HP)



Já a linha corporativa tem os modelos Z34c e Z40c, ambos com painel curvo, proporção 21:9 e calibragem profissional de cor. Eles incluem dois alto-falantes de 5 W, microfones com redução de eco nas webcams e podem adicionar uma série de conexões aos computadores, incluindo até mesmo entrada RJ45 para cabos de rede. Com saída de 100 W pela porta USB-C, eles também podem ser usados para carregar um notebook enquanto recebem o sinal de imagem.

O Z34c tem 34", resolução WQHD (3.440 x 1.440 pixels) e cobertura de 99% em sRGB ou 85% DCI-P3. A webcam é de 5 MP, e as conexões são uma USB-C, quatro USB-A, HDMI e DisplayPort. No Z40c, a diagonal sobe para 40", a resolução para 5.120 x 2.160 pixels, a cobetura de cores para 100% sRGB e 98% DCI-P3, e a webcam vai a 13 MP, com gravação de vídeo em 4K. A diferença nas portas é que a entrada USB-C tem suporte a Thunderbolt 3, ausente no Z34c.

Produtos gamer HP Omen na CES 2022

Para quem gosta de jogar no computador, também houve uma série de lançamentos gamer da HP na CES 2022. A marca Omen, topo de linha, recebeu dois computadores de mesa, dois notebooks e um monitor, enquanto a linha Victus, mais básica, teve apenas um desktop anunciado.

Os produtos com menos alterações foram os notebooks Omen 16 e Omen 17. Os portáteis não tiveram mudanças no design, com a HP anunciando apenas que agora eles poderão ser configurados com processadores Intel de 12ª geração e os modelos mais recentes da série GeForce 30 de placas de vídeo.

HP Victus 15L é desktop gamer de entrada

Menos caro que os produtos Omen, o HP Victus 15L pretende oferecer boa performance para jogos sem cobrar preços altíssimos. O desktop traz processadores Intel de 12ª geração ou AMD Ryzen da série 5000, enquanto as opções de GPU vão até uma NVidia GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6600 XT. A memória RAM é DDR4 e vai até 32 GB, enquanto o armazenamento fica em 1 TB de SSD PCIe Gen4 ou 2 TB de HDD.

As conexões do HP Victus 15L incluem, na frente, quatro portas USB-A (duas 3.1 e duas 3.2), uma USB-C e uma 3,5 mm. As portas traseiras são quatro USB-A 2.0, três de 3,5 mm (saída de áudio, entrada de microfones e fones de ouvido), uma RJ45 para cabos de rede e, na parte de vídeo, uma VGA e uma HDMI.

Desktops gamer HP Omen 25L e 45L podem ser comprados inteiros ou só o gabinete

Já no topo de linha, os modelos Omen oferecem alta performance, com preços igualmente altos. Os desktops 25L e 45L, além de poderem ser configurados de forma completa, serão vendidos também somente o gabinete, para quem quiser fazer a configuração desde a placa-mãe.

O 25L traz processadores que podem ser Intel de 12ª geração, ou AMD série 5000. A placa de vídeo vai até a NVidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6700 XT. No armazenamento são até 2 TB, seja em SSD ou em HDD. A memória RAM, por sua vez, tem quatro slots para receber até 64 GB.

Na traseira são três entradas de 3,5 mm, uma RJ 45, quatro USB-A 2.0 e duas USB-C, com uma HDMI e três DisplayPort para as conexões de vídeo. O topo traz duas 3,5 mm (fone e microfone) e duas USB-A 3.1. A refrigeração do gabinete, que tem uma das laterais em acrílico, fica a cargo de duas ventoinhas de 120 mm e um sistema de resfriamento líquido.

HP lançou produtos gamer na CES 2022 com as linhas Omen e Victus (Foto: Divulgação/HP)



O 45L, por fim, traz as especificações topo de linha. O processador é Intel de 12ª geração, mas com opções que vão até o modelo i9-12900K (os outros desktops anunciados são limitados ao i7-12700K), e é possível escolher CPUs AMD Ryzen série 5000. A opção de placa de vídeo da NVidia também é mais avançada, podendo ser uma GeForce RTX 3090, enquanto a alternativa da AMD é igual à do 25L. A RAM também vai até 64 GB em quad-channel, enquanto o armazenamento pode ir a até 2 TB de SSD PCIe Gen4 na configuração de fábrica (e há mais duas entradas SATA na placa mãe).

No resfriamento são até sete ventoinhas, com espaço para um radiador de 360 mm, e uma tecnologia de refrigeração líquida que a HP chama de Omen Cryo Chamber. Na parte superior há quatro portas USB-A (duas 2.0 e duas 3.1) e duas 3,5 mm. Na traseira são mais quatro USB-A (duas 2.0, uma 3.1 e uma 3.2), duas USB-C,três 3,5 mm e uma RJ 45, com uma HDMI e três DisplayPort para as conexões de vídeo.

Monitor HP Omen 27u

O último lançamento da HP é o monitor Omen 27u. Com 27" e resolução 4K, ele tem 144 Hz de taxa de atualização (na entrada DisplayPort, enquanto a HDMI é limitada a 120 Hz) e certificação HDR400. A cobertura de cores é de 95% da especificação DCI-P3, e o painel é plano, do tipo IPS LCD.

