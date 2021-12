Inventada TV em que telespectador sente o gosto do que está passando quando lambe tela

O professor japonês Homei Miyashita, da Universidade de Meiji, desenvolveu um aparelho de TV onde o telespectador pode sentir o gosto do que está sendo exibido na tela. Apelidada de “Taste-the-TV (prove a TV, em tradução livre), o equipamento usa latas de spray com diversos sabores, para que o usuário lamba o filme “higiênico” e sinta o gosto.

Sobre o assunto Conheça Ameca, o robô em forma humana que sorri, arregala os "olhos" e surpreendeu a internet

Sonda da Nasa "encosta" no Sol

Bill Gates prevê reuniões de trabalho em ambiente virtual metaverso em 2024

TV pode ser usada para treinar sommeliers e cozinheiros de forma remota. Quando é exibido um vídeo de um hambúrguer, por exemplo, dez latas de spray (imprimem) o sabor da imagem no filme higiênico da TV. A pessoa que está assistindo pode lamber o filme e sentir o gosto da comida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na exibição da invenção a jornalistas, uma estudante ligou a Taste-the-TV que passou a imagem de um chocolate. Após lamber a tela, ela declarou sentir um “gosto de chocolate ao leite.”

O criador da Taste-the-TV disse que o produto custaria em torno de US$875 (mais de R$5 mil) se fosse colocada à venda no mercado. “O objetivo é fazer com que seja possível ter a experiência de comer em um restaurante que está do outro lado do mundo, mesmo sem sair de casa,” disse o pesquisador.

O professor já está conversando com empresas para tornar viável a comercialização da TV.

Tags