WEB 3.0: tudo ao mesmo tempo agora

O POVO Tecnologia traz uma conversa sobre a web 3.0 - tudo ao mesmo tempo no agora. Começa 17:30 nas redes sociais do O POVO.

Hoje é quarta-feira, portanto é dia de live do O POVO Tecnologia. Começa às 17:30 e hoje a gente discute a WEB 3.0 - tudo ao mesmo tempo no agora. Deixando claro que uma nova versão da internet não trata apenas de velocidade, mas também de acessibilidade, semântica, organização e transparência.

Convidamos o empreendedor Victor Ximenes e a psicóloga Márcia Karine para no ajudar a entender causas e efeitos desse conjunto de ferramentas que marca definitivamente a história da humanidade.

A propósito essa conversa acaba dialogando também com outra conversa, dessa vez com Leandro Albuquerque da Wirelink, e que você poderá conferir no formato de podcast. Basta procurar pelos conteúdos do INOVA podcast lá no spotfy. O INOVA, é bom lembrar, é o evento de tecnologia e inovação do O POVO cujo resultado disponibiliza muito conteúdo no formato de web content, podcast e live - a de hoje, por exemplo, é uma.

Pois bem, mas a questão hoje é a forma como as necessidades digitais imediatas pedem mais conexão que por sua vez impõe suas necessidades. Quais os reflexos decorrentes, e quais as reflexões necessárias, a exemplo do singelo: onde isso tudo vai parar?

Conto com sua boa companhia 17:30.

