Tem um BlackBerry? Dispositivos vão parar de funcionar dia 4 de janeiro de 2022

Os clássicos celulares com teclado QWERTY não receberão mais atualizações a partir do dia 4 deste mês. Fim do suporte já era esperado para tais aparelhos desde 2017, mas marca estendeu atendimentos até então

Sucesso de vendas no início dos anos 2000, os clássicos celulares BlackBerry não receberão mais atualizações e suporte oficial da marca a partir do dia 4 de janeiro de 2022. O anúncio da medida foi feito pela própria BlackBerry através de comunicado oficial em seu site. Os dispositivos que rodam a versão BlackBerry 7.1 ou mais antiga, BlackBerry 10, ou o SO de tablet BlackBerry PlayBook “não vão mais funcionar de maneira confiável”, sem realizar ligações ou conexões via WiFi.

Com o fim do suporte, os donos dos dispositivos citados anteriormente também não poderão fazer mensagens de texto, usar dados móveis, mandar SMS e nem sequer realizar chamadas de emergência. Já era previsto que a BlackBerry deixaria de fornecer suporte para tais aparelhos desde 2017. "Optamos por estender nosso serviço até então como uma expressão de agradecimento aos nossos leais parceiros e clientes", explicou a marca em comunicado.

Segundo a BlackBerry, a justificativa do fim das atualizações para os celulares clássicos é devido ao foco da empresa em outras áreas. Atualmente, a marca está focada em fornecer software e serviços de segurança inteligentes para empresas e governos em todo o mundo. "Desde a mudança para uma empresa de software empresarial e cibersegurança, recebemos perguntas sobre nossos planos de fornecer suporte contínuo para BlackBerry 7.1 OS e dispositivos anteriores e BlackBerry 10", divulgou.

No início dos anos 2000, a marca já chegou a dominar 50% do mercado de celulares americanos. Mas com o lançamento de novos dispositivos Android e a inserção do iPhone - o primeiro dispositivo com tela touchscreen do mercado de celulares - nas lojas, a marca caiu bastante nas vendas e chegou a atingir 0% em 2017, segundo informações do portal Olhar Digital.

