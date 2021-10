Facebook planeja abrir 10 mil vagas na Europa para criar "metaverso"

04:58 | Out. 18, 2021

O Facebook planeja contratar 10.000 pessoas nos próximos cinco anos na União Europeia para trabalhar no desenvolvimento do "metaverso", mundo digital paralelo que constitui o Graal de Mark Zuckerberg, fundador e presidente do gigante americano das redes sociais.

Sobre o assunto

Delatora terá reunião com o Facebook

"Esse investimento é um voto de confiança na força da indústria tecnológica europeia e no potencial do seu talento" nesse campo, destacaram o britânico Nick Clegg e o espanhol Javier Olivan, dois dos principais diretores do grupo, sem divulgar detalhes sobre a natureza e localização desses postos de trabalho.

