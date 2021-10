AO VIVO: Economia na real discute quais lições ficam para os negócios com a pane no Facebook, Instagram e WhatsApp

No dia 4 de outubro, uma segunda-feira, o mundo parecia ter perdido o rumo quando parou Facebook, Instagram e WhatsApp. Foram seis horas para os seviços começarem a voltar. Outras mídias também tiveram instabilidade, como o Telegram. Negócios foram prejudicados com a pane. O Programa Economia na Real discute nesta quinta-feira, 7, às 17h30min, a temática.

Para falar sobre o assunto, o programa recebe Rodrigo Arguelhes, coordenador de CRM da agência Macfor, e Christian Avesque, consultor e professor da Faculdade CDL.

O Economia na Real debate os assuntos mais quentes da semana, todas as quintas-feiras, às 17h30min, nas principais plataformas do O POVO. No comando do programa a editora-chefe de Economia do O POVO, Adailma Mendes.

AO VIVO

Serviço

Live Economia na Real

Assunto: Quais lições ficam para os negócios com a pane no Facebook, Instagram e WhatsApp?

Quando: nesta quinta-feira, 7, às 17h30min

Convidados: Rodrigo Arguelhes, coordenador de CRM da agência Macfor, e Christian Avesque, consultor e professor da faculdade CDL

Onde: Linkedin, Youtube e Facebook do O POVO

Tags