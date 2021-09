WhatsApp libera para todos os usuários opção de acessar um mesmo perfil em até 4 aparelhos

O aplicativo WhatsApp começou a liberar para todos os usuários a opção de acessar um mesmo perfil em até quatro aparelhos diferentes, de forma simultânea e independente. Ainda em fase de testes, a ferramenta "múltiplos aparelhos" passou a ser utilizada neste ano, mas estava disponível apenas para grupos específicos. Informações são do site de tecnologia Canaltech.

Para ficar por dentro da novidade, é necessário que o usuário atualize o aplicativo para a sua versão mais recente, disponível na Play Store ou na App Store. Logo em seguida, na opção "aparelhos conectados", é disponibilizado um redirecionamento para que se tenha acesso ao recurso múltiplo.

Uma vez aderindo ao serviço, o usuário pode conectar seu perfil em até quatro aparelhos simultaneamente. No caso do WhatsApp Web, o recurso possibilita o acesso à conta de forma independente, sem precisar que o celular esteja conectado à internet.



Toda sincronização ocorre de forma rápida. Se o usuário estiver utilizando a conta no computador e tiver com o celular desligado, todas as mensagens recebidas chegam ao telefone assim que ele for ligado e estabelecer novamente uma conexão. A novidade havia sido lançada neste ano, mas apenas para pequenos grupos de usuário do WhatsApp Beta.



Usuário pode sair ou entrar na versão beta quando desejar (Foto: WhatsApp/ Print feito pelo Canaltech)



Limitações e segurança

Como ainda está em teste, a modalidade tem limitações. Uma delas, segundo o site Canaltech, é a possibilidade de encaminhar mensagens ou realizar ligações somente para usuário de versões atualizadas da plataforma no celular. O desempenho e a qualidade do aplicativo também sofre uma "redução momentânea" e com isso áudios e vídeos podem ser afetados.



Na versão desktop, também pode haver alguns problemas em ferramentas como o arquivamento de conversa. No entanto, caso o usuário esteja insatisfeito com o recurso, ele pode retornar ao modelo normal. Basta voltar na opção "aparelhos conectados" e optar por sair da versão Beta.

O WhatsApp ainda não realizou um comunicado acerca da disponibilização da função a todos. No entanto, plataforma já havia informado que o usuário vai encontrar segurança também nessa nova modalidade, uma vez que as mensagens trocadas serão protegidas por criptografia. Além disso, o conteúdo será restrito a dispositivos específicos e toda "tentativa de interceptação" será identificada.

