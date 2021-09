Twitter: problema recorrente na rede social será resolvido, diz empresa

Uma situação que gera grandes reclamações no Twitter são publicações que "desaparecem" durante a leitura. O problema, porém, deixará de acontecer em breve, segundo a empresa.

Em uma publicação do perfil de suporte, o Twitter informou que as publicações "somem" porque, de tempos em tempos, o feed de tweets é atualizado automaticamente. Se uma publicação tiver recebido respostas, ela se move para a posição do feed correspondente ao horário em que a resposta foi feita.

Segundo a empresa, esse comportamento será alterado, e os tweets devem ficar na mesma posição, independente de terem recebido respostas. Isso deve fazer com que a leitura não seja interrompida pelo "sumiço" da publicação.

Na publicação, o Twitter informa que a mudança ocorrerá "nos próximos dois meses". A empresa disse que entende a situação como "uma experiência frustrante", e está trabahando para resolvê-la.

The background: a Tweet would move up the timeline as replies were added to the ongoing convo. Since some convos can evolve quickly, this made it so you didn't see the same Tweet repeated in the TL.



Our changes will keep your TL fresh and keep Tweets from disappearing mid-read.