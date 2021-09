Google planeja lançar streaming de TV próprio e gratuito

O Google planeja lançar seu próprio modelo de serviço de televisão gratuito. O objetivo é promover conteúdo para o Google TV à medida em que fabricantes de televisões inteligentes ou dongles (Fire Stick TV, Chromecast etc) acompanham a tendência dos canais gratuitos na internet.

O ponto principal é adicionar variadas plataformas já existentes, como Pluto TV, Rakuten TV ou Rlaxx TV, de acordo com a próxima versão do Chromecast e das Smarts TVs com base em Android. De acordo com o portal do Olhar Digital, o Google pretende, por meio do lançamento, alcançar consumidores que cancelaram ou pretendem cancelar pacotes de televisão a cabo por terem sido atraídos por outras mídias. Sobre o assunto WhatsApp libera para todos os usuários opção de acessar um mesmo perfil em até 4 aparelhos

Com iPhone 13, modelos da Apple saem de linha e perdem suporte; veja quais

iPhone 13: com modelos até R$ 14,5 mil, veja preços dos novos celulares

Youtube e Streaming: mil palestras e 77 milhões de views

A fim de tornar o streaming gratuito próprio uma realidade, o Google tem entrado em contato com companhias que fazem distribuição de conteúdo de forma gratuita, sendo canais bem parecidos com os de televisões tradicionais, tendo até intervalos comerciais em sua programação. Por essa razão, espera-se que, ainda este ano, seja possível que o Google faça sua estreia no Google TV, com parcerias com Smart TVs prevista para 2022.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Utilizando o Chromecast, usuários poderão acessar os canais como em um menu de televisão ao vivo, muito parecido com o já utilizado por assinantes do YouTube TV. Nos aparelho de televisão, no entanto, os canais vão estar disponíveis para acesso juntamente aos que são conectados via antena. O ponto principal é adicionar variadas plataformas já existentes, como Pluto TV, Rakuten TV ou Rlaxx TV, de acordo com a próxima versão do Chromecast (Foto: Reprodução/Shutterstock)



Mesmo que ainda não se saiba quais canais estarão presentes no serviço, o Google deve ofertar acordos às empresas que possuem acesso a vários canais gratuitos no atacado, de forma a monetizar os anúncios.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags