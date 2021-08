Realme 8 5G: celular custa R$ 1.699 e suporta redes de quinta geração

A Realme apresentou nesta terça-feira, 24, seu novo celular para o Brasil. Na linha de modelos numerados, o 8 5G aposta no suporte a redes de quinta geração e preço a partir de R$ 1.699 para atrair o público jovem.

Sobre o assunto Fabricante chinesa cria sistema de recarga sem fio similar ao da Apple

Com bateria grande e custando R$ 999, Realme C11 chega ao Brasil

Motorola lançará primeiro tablet em dez anos, na linha Moto G

A tela do Realme 8 5G tem 6,5", tecnologia IPS LCD e resolução Full HD+, além de taxa de atualização de 90 Hz. Nas câmeras, há um sensor principal de 48 MP, com outros de 2 MP, um macro e um de profundidade. Na frente, a lente tem 16 MP.

O armazenamento é de 128 GB, com 8 GB de memória RAM. O processador é o Dimensity 700, da MediaTek. A bateria tem 5.000 mAh e promete durar dois dias, com recarga de 18 W.

Uma novidade do aparelho é o DRE Tech, que permite usar até 5 GB do armazenamento interno como memória RAM. Deste modo, aplicações mais pesadas podem trabalhar com melhor performance.

O Realme 8 5G já está à venda no varejo online, incluindo as lojas oficiais da Realme na Americanas.com e na Amazon. Ele está disponível nas cores Supersonick Black e Supersonic Blue. O preço de lançamento é de R$ 1.699 até 28 de agosto, subindo para R$ 2.299 em seguida.

Realme 8 5G tem especificações piores que o antecessor

Um ponto que chama atenção no Realme 8 5G é que, ao contrário do que habitualmente acontece em smartphones, a maioria das especificações é pior que o modelo antecessor, o 7 5G - que está em testes por O POVO. Segundo a empresa, o objetivo é cortar custos para oferecer o aparelho mais barato com 5G nos mercados em que o celular é vendido.

A tela do 8 5G traz taxa de atualização de 90 Hz, contra 120 Hz do 7 5G. O processador, Dimensity 700, também é inferior ao 800U do antecessor. Nas câmeras, o Realme 7 5G tem uma lente de 8 MP grande-angular, que não existe no 8 5G - os outros sensores são idênticos entre os dois aparelhos.

Fechando os downgrades, a bateria, embora seja igual à do 7 5G, carrega mais lentamente: são 18 W de potência, contra 30 W do antecessor. Há somente uma vantagem sobre o Realme 7 5G: no modelo anterior, era necessário escolher entre dois chips de operadora ou um chip e um cartão de memória. No novo modelo, é possível usar dois cartões SIM e um cartão de memória.

Sobre o assunto Claro, Oi, Tim e Vivo serão investigadas por propaganda enganosa do 5G

Samsung lança celulares dobráveis Z Flip 3 e Z Fold 3

Monitor, smart TV ou os dois? Samsung lança linha Smart Monitor no Brasil

Realme também lança smartwatch e fones de ouvido no Brasil

Outro dispositivo lançado no evento foi o Realme Watch 2. O relógio inteligente tem tela de 1,4", monitor de batimentos cardíacos, bateria de até 12 dias e pode reconhecer até 90 tipos de exercícios físicos. O preço é de R$ 599.

Os fones de ouvido Realme Buds Air 2 também foram anunciados na live. Eles têm cancelamento ativo de ruído, bateria de até 25 horas (contando com as recargas proporcionadas pela case), certificação IPX5 contra respingos de água, e custam R$ 599.

Fechando os lançamentos do dia estão os fones Buds Air 2 Neo. São 28 horas de bateria, contando com a case, cancelamento ativo de ruído, certificação IPX5 contra respingos de água e preço de R$ 499.

Realme Fan Festival marca três anos da empresa com promoções



Para celebrar os três anos de criação da empresa, a Realme irá realizar o Fan Festival. O evento terá descontos em diversos aparelhos da marca, incluindo smartphones, fones de ouvido e smartwatches. Os preços são válidos entre 24 e 28 de agosto, na loja oficial da Realme na Americanas.com.

Confira abaixo os preços promocionais de cada modelo, com o preço original entre parêntesis.

C25 (4 GB/128 GB): R$ 1.299 (R$ 1.599)

R$ 1.299 (R$ 1.599) 7 (8 GB/128 GB): R$ 1.699 (R$ 1.899)

R$ 1.699 (R$ 1.899) 7 Pro (8 GB/128 GB): R$ 1.999

R$ 1.999 8 Pro (8 GB/128 GB): R$ 2.199 (R$ 2.599)

R$ 2.199 (R$ 2.599) 8 5G (8 GB/128 GB): R$ 1.699 (R$ 2.299)

R$ 1.699 (R$ 2.299) Watch 2: R$ 499 (R$ 599)

R$ 499 (R$ 599) Buds Air 2: R$ 499 (R$ 599)

R$ 499 (R$ 599) Buds Air 2 Neo: R$ 399 (R$ 499)

Mais sobre Tecnologia

Sobre o assunto TikTok testa função stories, similar à do Instagram

Superando Facebook, TikTok foi aplicativo mais baixado do mundo em 2020

Conheça o CyberDog, o cão-robô da Xiaomi

Fornite realiza campeonato da Mulher-Maravilha; veja como conseguir skin

Tesla trabalha em projeto de robô humanoide, anuncia Elon Musk

Robôs de empresa norte-americana praticam parkour e dão mortal para trás

Jogar duas horas de videogame queima o mesmo que mil abdominais, diz estudo

Tags