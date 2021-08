Fornite realiza campeonato da Mulher-Maravilha; veja como conseguir skin

O traje e acessórios da heroína Mulher-Maravilha serão disponibilizados como “skin” do Fortnite a partir de 12 horas desta quinta-feira, 19. A Epic Games, desenvolvedora do jogo, realizou hoje, quarta-feira, 18, um campeonato para que os jogadores batalhassem pela novidade. Para quem não conseguir participar, a skin estará disponível para compra. Tendo em vista lançamentos similares anteriores, a nova skin deverá custar por volta de 1.500 V-Bucks.

No campeonato organizado hoje, os jogadores precisam se organizar em duplas para conquistarem a maior pontuação em três horas de jogo. Cada região tem um limite de duplas premiadas; no Brasil, as mil melhores duplas receberão o traje da Mulher-Maravilha e um acessório para as costas. Podem participar do campeonato jogadores com autenticação de dois fatores habilitada, nível 30 ou acima e no mínimo 13 anos de idade. Aqueles com idade entre 13 e 18 precisarão da permissão de um responsável ou guardião legal.

Campeonatos para lançamento de skins temáticas têm sido frequentemente organizado pela Epic Games. Antes da Mulher-Maravilha, foram disputadas as skin de Gamora, personagem da Marvel, do Superman, também da DC Comics, e de Cammy, lutadora do Street Fighter. Fortnite está disponível gratuitamente para computadores pessoais (através da plataforma Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e celulares com sistema Android.



