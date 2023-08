Pesquisa da Uece liga mortes por diabetes a concentração de renda

Ainda segundo o pesquisador, essa é a primeira pesquisa brasileira que fez essa correlação dos dados dessa forma. No estudo, foram identificadas 600 mil notificações de óbitos no Sistema Único de Saúde (SUS) por diabetes avaliadas em 5.568 municípios brasileiros durante o período da pesquisa.

Um dos autores do estudo e pesquisador da Uece Thiago Garces informou que, durante a pesquisa, foi identificado que pessoas que têm menos estudos morreram mais por diabetes , e correlacionou a taxa de mortalidade com indicadores sociais para chegar ao resultado. Entre os indicadores estão o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Vulnerabilidade Social e Taxa de Distribuição de Bolsa Família.

"Nós avaliamos que um dos principais achados que chamaram mais atenção foi que quanto maior a cobertura da saúde da família menor a taxa de mortalidade nesses municípios. Quanto pior a distribuição de renda, que tem relação com o IDH, maior é taxa de mortalidade", destaca Thiago.

Para o artigo, os cientistas cruzaram dados de mortes diretamente relacionadas ao diabetes com informações socioeconômicas de todos os municípios brasileiros, como renda per capita, acesso a saneamento básico e nível de desigualdade financeira entre as parcelas mais rica e mais pobre da população. Foram usados dados de saúde cadastrados no SUS e indicadores sociais do Censo de 2010.

Como critério de comparação foi usada a média absoluta de mortes por diabetes no Brasil, de 29,8 óbitos por 100 mil habitantes, no período entre 2010 e 2020. Em determinados grupos sociais, porém, o valor aumenta: pessoas acima de 80 anos apresentaram uma taxa de 508,46 mortes/100 mil habitantes, e a população com três anos ou menos de estudo, considerando-se todas as faixas de idade, chegam a 59,53 mortes por 100 mil habitantes.

Ao avaliar os indicadores dos municípios, os pesquisadores conseguiram isolar os fatores que mais fortemente determinam a intensidade de óbitos por diabetes em cada cidade. Foram determinados quatro elementos mais significativos no aumento ou redução desta frequência: taxa de analfabetismo em maiores de 18 anos, concentração de renda, IDH e renda per capita.

Para estas variáveis, a tendência foi similar. Quanto mais um dos indicadores aponta para diferenças sociais acentuadas - como uma maior concentração de renda ou menor taxa de alfabetização -, mais frequentes são as mortes por diabetes.

Outro elemento crucial foi o índice de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), política pública que envolve postos de saúde, equipes com médicos e enfermeiros realizando atendimentos domiciliares, e campanhas promovendo práticas de vida saudáveis. Municípios com menor cobertura da ESF tiveram taxas maiores de morte por diabetes.