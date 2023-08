Veja como incentivar as crianças a escovarem os dentes

Para muitas famílias com crianças, a frase “filho, vai escovar os dentes!” ecoa pela casa dezenas de vezes por dia. É uma dificuldade convencê-los a largar a brincadeira ou a TV para fazer a higiene bucal, a cada refeição. A história termina com pais irritados e desistindo da escovação dos pequenos. Identificou-se com isso?

No entanto, durante as refeições, resíduos de alimentos e açúcares se acumulam na superfície dos dentes, fornecendo um ambiente propício para o crescimento de bactérias. Se não forem removidos adequadamente, esses resíduos podem se transformar em placa bacteriana, que, ao longo do tempo, pode levar à formação de cáries e à deterioração dos dentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Incentivando a escovação dos dentes

A cirurgiã dentista Cláudia Christianne Gobor aconselha aos pais que eles fiquem presentes e supervisionem as crianças durante a escovação dos dentes, explicando e ensinando a importância da ação. “Com musiquinhas, brincadeiras e outros meios, os pais devem colocar essa rotina de cuidado não como uma tarefa, mas, sim, como algo divertido”, orienta a profissional.