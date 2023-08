Entenda a importância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, sancionada pela Lei nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017, é uma campanha realizada anualmente no Brasil. Ela ocorre entre os dias 21 e 28 de agosto, com o propósito de promover a inclusão e conscientização sobre os direitos e desafios enfrentados por pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Durante esse período, ocorrem inúmeras atividades por todo o país. Entre elas, palestras, workshops, debates, seminários e apresentações culturais. Esses eventos têm como propósito sensibilizar a sociedade para a importância da inclusão e valorização das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, com o intuito de combater preconceitos e estereótipos. Além disso, a semana busca promover a efetiva garantia de direitos e oportunidades para todos os indivíduos.

Comunidade possui um papel único na educação inclusiva

Nesse contexto, a parceria com as famílias e a comunidade desempenha um papel crucial na promoção da educação inclusiva. Reconhecer que a inclusão não se limita apenas ao ambiente escolar é fundamental para criar um espaço educacional inclusivo. É necessário estabelecer uma colaboração ativa com as famílias e envolvê-las de forma significativa no processo educacional de seus filhos com deficiência intelectual e múltipla.