Alimentação saudável ajuda a prevenir a obesidade em crianças

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que 6,4 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. Isso mostra que esse problema não afeta somente os adultos. “[A obesidade] trata-se de uma doença nutricional crônica caracterizada por um desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e o gasto calórico”, explica a pediatra Lilian Zaboto.

A médica comenta que diferentemente do adulto, em que o diagnóstico é facilmente calculado pelo Índice de Massa Corpórea (IMC), nas crianças é um pouco mais complexo. “Desde o nascimento e ao longo do crescimento dos pequenos, verificamos o valor do IMC por meio de um gráfico que expõe as variáveis de acordo com a idade e o sexo.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fatores que influenciam na obesidade infantil

O fator genético exerce um papel fundamental sobre a obesidade, mas pode ser driblado por um estilo de vida saudável. “A rotina acelerada de muitos casais impõe certos hábitos que favorecem o ganho de peso. Atualmente, come-se muito fora de casa e as famílias, que não têm tempo para se dedicar ao preparo do alimento, acabam optando por refeições rápidas e prontas. Essas opções ultraprocessadas são ricas em gordura, açúcar e sal, e pobres em nutrientes”, detalha Isa Maria de Gouveia Jorge, nutricionista e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP).