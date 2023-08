10 dicas para preparar sopas saudáveis e auxiliar no emagrecimento

As sopas são opções de alimentos bastante procuradas quando o assunto é emagrecimento. Por oferecem benefícios à saúde do corpo, também são frequentemente consumidas por quem deseja aumentar o consumo de nutrientes ou, ainda, melhorar a qualidade da digestão.

1. Escolha ingredientes frescos

Ao preparar uma sopa, a melhor opção é sempre utilizar vegetais frescos e de boa qualidade, pois eles ajudam a obter o máximo de nutrientes que o corpo precisa para manter-se saudável. “A alimentação balanceada também colabora para a manutenção do peso adequado, proporciona sensação de bem-estar e alivia o estresse”, explica a nutricionista Gabriela Taveiros.

2. Utilize caldo caseiro

Opte por preparar o seu próprio caldo utilizando ossos de frango ou vegetais, isso ajuda a controlar o teor de gordura trans, aditivos artificiais e sódio que, normalmente, estão presentes nos caldos industrializados e causam problemas de saúde, como a pressão alta.

“O sal puxa a água, ou seja, retém líquidos. Com isso, o sangue fica mais ‘viscoso’ e com maior dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos. Esse aumento crônico da pressão dentro dos vasos leva à hipertensão arterial”, diz a nutricionista Natália Colombo.

3. Invista em proteínas magras

Além dos legumes, utilize também as proteínas magras, como frango, peixe, feijão e lentilha, pois eles tornam as sopas mais saborosas, completas e contribuem para o emagrecimento e manutenção muscular, uma vez que promovem a sensação de saciedade e são compostos por aminoácidos, que constroem os músculos.

4. Aproveite os grãos integrais

Inclua grãos integrais, como quinoa e cevada, para aumentar o consumo de fibras e dar textura às suas sopas. Isso faz com que os níveis de açúcar no corpo sejam estabilizados e o sistema digestivo atue de forma adequada, já que eles previnem a constipação intestinal e, assim como as proteínas magras, aumentam a sensação de saciedade.

5. Experimente especiarias

Para adicionar sabor ao seu prato, faça uso de especiarias como açafrão, gengibre ou pimenta, que são opções de temperos gostosos e oferecem benefícios para a saúde do organismo, bem como possuem efeito termogênico e ajudam no processo de emagrecimento. “Mas, para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, acrescenta a nutricionista Roseli Rossi.