Fila de transplantes: 386 brasileiros esperam um coração; 9 estão no Ceará

No Brasil, 386 pessoas estão na fila de transplantes à espera de um coração, segundo o Ministério da Saúde. Destas, nove estão no Ceará, de acordo com a última atualização no site do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) feita na quarta-feira, 16. O apresentador Fausto Silva foi incluído na fila de transplante de coração, conforme informou o Hospital Israelita Albert Einstein, no domingo, 20. Aos 73 anos, Faustão está em tratamento para insuficiência cardíaca desde 2020. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Transplante de coração: primeiras cirurgias no Ceará foram na década de 1990 Os primeiros transplantes cardíacos no Ceará foram realizados de 1993 a 1997, aponta a Secretaria da Saúde estadual (Sesa).“Isso surgiu dessas ideias nossas com um grupo de cirurgiões junto à comunidade do Hospital de Messejana. Um marco que começou a ser organizado em 1998, do que conhecíamos em outros centros brasileiros e fora do País", diz o o cardiologista João David de Souza Neto.

"Os pacientes com indicação para transplante, isto é, com doença cardíaca em fase quase terminal, sem outro recurso que não fosse terapêutico, tinham de ir para São Paulo.” No Hospital de Messejana, o primeiro procedimento ocorreu em janeiro de 1999: o do marceneiro Antônio Pereira de Moura, com 37 anos à época e portador de miocardiopatia isquêmica. O paciente também foi o primeiro a passar por retransplante de coração na unidade estadual, em 2005. “Eu tenho uma satisfação grande por falar sobre o transplante. Acho isso um projeto de vida. Eu sou exemplo para qualquer um quando se fala em cuidar do coração”, brinca. Prestes a completar 60 anos em 2023, ele segue em acompanhamento na Unidade de Transplante e Insuficiência Cardíaca do hospital. Em fevereiro deste ano, o Hospital de Messejana chegou à marca de 500 transplantes cardíacos. Fila de transplantes: quem espera por um coração no Brasil? Todo paciente que necessita de um transplante de órgãos é inscrito na Lista Única Nacional. Os receptores (pacientes que estão na fila) são separados de acordo com as necessidades e conforme o órgão que necessita, tipos sanguíneos e outras especificações técnicas. A distribuição de órgãos depende de outros critérios além do tempo na fila. Os critérios são diferentes de acordo com o tipo de órgão ou tecido. A gravidade é motivo de priorização e crianças têm prioridade quando o doador é criança ou quando estão concorrendo com adultos.

De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 386 brasileiros estão na fila de transplantes à espera de um coração. Destes, 252 (65%) são homens e 134 (35%) são mulheres. A maioria está na faixa etária dos 50 aos 64 anos: são 155 pessoas. Ao todo, 67 crianças e adolescentes também estão na fila por um transplante de coração. Outros 134 pacientes têm entre 18 e 49 anos de idade e 30 estão acima dos 65 anos.