Baixa renda familiar pode causar obesidade infantil, diz estudo

No estudo, foram analisados dados de mais de 700 estudantes da rede municipal de ensino em Belo Horizonte (MG). As crianças cursavam o quarto ano do Ensino Fundamental à época da coleta das informações, entre 2014 e 2015.

Em seguida, os pesquisadores coletaram informações de peso e altura, para determinação do Índice de Massa Corpórea (IMC); renda familiar; oferta de alimentos ultraprocessados na vizinhança; quantidade de espaços públicos para realização de atividades físicas no bairro onde a criança mora; e estatísticas de criminalidade e acidentes de trânsito.

Com os dados, os pesquisadores descobriram que um terço das crianças no estudo estava com sobrepeso. Do total de estudantes, 12% apresentam IMC classificado como obesidade.

Ao cruzar os dados com as informações socioeconômicas, os cientistas notaram que o local de moradia tem grande impacto na prevalência de obesidade infantil. Bairros com menos estruturas para atividades físicas, maiores índices de violência e acidentes de trânsito, e maior oferta de alimentos ultraprocessados são os locais onde a proporção de crianças com IMC muito acima do ideal é maior.

O fator mais significativo para a relação entre estas informações é o financeiro. Quanto menor a renda familiar, mais as variáveis ambientais impactam na obesidade infantil.

Segundo a nutricionista Ariene Silva do Carmo, uma das autoras do estudo, apenas estudantes de baixa renda apresentaram influência do ambiente na taxa de obesidade infantil. Para ela, isso indica que estas famílias são mais dependentes da vizinhança, deixando as crianças suscetíveis aos chamados "fatores obesogênicos" - estimuladores de escolhas alimentares não-saudáveis - no entorno de casa.

Estruturas públicas que possibilitem a realização de atividades físicas, como praças e parques, reduzem a incidência de obesidade infantil. Isto só ocorre, porém, nos bairros mais seguros. Ariene afirma que a mera existência dos espaços não indica que eles serão utilizados, uma vez que a violência do local pode afastar frequentadores.