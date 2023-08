Veja como atividade física favorece as mulheres que amamentam

Após o nascimento do filho, muitas mães enfrentam uma significativa mudança em sua rotina diária, o que frequentemente resulta em desafios para manter uma prática regular de atividade física. A atenção intensa e constante demandada pelo bebê, juntamente com a falta de sono e a necessidade de equilibrar múltiplas responsabilidades, pode deixar pouco tempo e energia disponíveis para se dedicar a exercícios.

No entanto, o retorno às atividades físicas no pós-parto está associado a inúmeras vantagens, como a redução da incidência de depressão, a diminuição da pressão arterial e, claro, a maior produção de leite. “Conciliar a amamentação com a prática de exercícios físicos requer diversos cuidados e muito planejamento, afinal, grandes mudanças estão acontecendo com a mãe e com a criança. Porém, é extremamente importante essa inserção, para o bem-estar de ambos”, comenta Leidiane Carvalho, professora do Tonus Gym – marca da rede de Studios do Grupo Smart Fit voltada para a musculação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Benefícios para a saúde da mente e do coração

Normalmente, depois do parto, a principal recomendação é que a mulher fique de repouso, o que, consequentemente, faz com que ela não tenha tanta interação com outras pessoas quanto costumava ter. “Por isso, após a liberação médica, participar de aulas em grupo e/ou atividades ao ar livre são ótimas formas de proporcionar momentos de interação social, sendo benéfico para a saúde emocional da mãe”, explica a especialista.