Ozires aposta que Cid, Ivo e Lia vão apoiar Ciro Gomes na eleição

Ozires Pontes antecipou em junho que Ciro Gomes retornaria ao PSDB e disputaria o governo / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, acredita que os irmãos de Ciro Gomes (PSDB) irão apoiar a candidatura do mais velho ao Governo do Estado. Em publicação nas redes sociais, no último domingo, 25, o prefeito lembrou de posicionamentos recentes em que declarou que Ciro retornaria ao PSDB e seria pré-candidato a governador. Após críticas de Ivo e Lia Gomes ao PT e ao ministro da Educação, Camilo Santana, Ozires lembrou que Ciro é referência para os irmãos e disse acreditar que eles estarão unidos nas eleições deste ano. Na conta, ele também incluiu o senador Cid Gomes (PSB).

"Vamos com Ciro porque queremos um Ceará forte, verdadeiro e desenvolvido. Ivo já veio, Lia está vindo, e Cid, não tenho dúvidas, também virá. Tudo no tempo de Deus. Ciro é referência para eles. Conhecem sua trajetória, sua coragem e sua capacidade como estadista. Sabem que hoje não existe ninguém do calibre de Ciro para governar o nosso Estado", escreveu.

Relação entre Ciro e Cid Ciro e Cid Gomes estão afastados desde 2022, quando romperam relações em meio à escolha do candidato do PDT (na época, partido de ambos) ao Governo do Estado. Cid defendia que a governadora em exercício, Izolda Cela, tentasse a reeleição, visto que estava no cargo após a renúncia de Camilo para disputar o Senado e que seria um nome que agradaria todos os aliados no Ceará. A tese de Ciro, que defendia Roberto Cláudio como candidato, prosperou e o ex-prefeito de Fortaleza foi quem disputou a eleição, terminando na terceira posição. A questão causou não apenas uma briga entre Cid e Ciro, mas fez com que o Partido dos Trabalhadores (PT) optasse por candidatura própria. O então deputado estadual Elmano de Freitas (PT) disputou e venceu a eleição no primeiro turno, com apoio de Camilo e do presidente Lula (PT).