Ozires diz que Ciro no PSDB é um marco para a sigla: "Renasce"

Evento de filiação do ex-governador reuniu a presença de nomes do partido e líderes da oposição no Ceará. Ciro substitui Ozires e será o novo presidente estadual do PSDB

Ozires afirmou que, com a filiação de Ciro Gomes, o seu “telefone não para”. O prefeito, que deixa a presidência da sigla em outubro para ser substituído por Ciro, chegou a afirmar que o PSDB estava “quase acabando”, mas que a chegada do ex-pedetista representa um renascimento para a legenda .

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), considerou a chegada de Ciro Gomes ao PSDB como um marco muito importante para o partido. Evento de filiação do ex-governador foi realizado na manhã desta quarta-feira, 22, em Fortaleza, e reuniu nomes de diferentes espectros políticos, incluindo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Olha, eu estava dizendo há pouco, o telefone não para. Essa filiação do Ciro é um marco muito importante para o PSDB. PSDB que estava aí quase acabando. A gente teve que procurar aquela possibilidade de juntar com o Podemos. Então, o PSDB renasce hoje. Eu acho que agora a gente tem todas as condições de voltar a ter o protagonismo que a gente já teve. Acredito que o PSDB vai sim, em pouquíssimo tempo, ser novamente um dos maiores partidos do Ceará. Essa é a expectativa que o Ciro traz com ele”, destacou.

O ato de filiação de Gomes contou com as presenças de lideranças do partido, como ex-senador Tasso Jereissati, além de nomes da oposição no Ceará. O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, o ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido), o deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), estiveram no evento.

O discurso de Ciro reuniu agradecimentos, elogios, tentativas de minimizar divergências e críticas ao governo Lula (PT). Alguns apontamentos chegaram a atingir, indiretamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).