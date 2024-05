Política

Governo do Estado aprova a criação de dois novos Juizados da Mulher em Fortaleza

As propostas partiram do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A legislação ainda fixa a área de atuação Secretaria Judiciária Regional de 1.º Grau das Comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, transformada na Sejud/Cariri