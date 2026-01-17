Lia diz estar com Cid e que posição não é abalada por críticas de Ivo e Ciro a governo Elmano

Declaração de Lia Gomes ocorre após o irmão Ivo Gomes declarar que não tem mais "nenhum compromisso" com o governo Elmano / Crédito: FÁBIO LIMA

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), afirmou que acompanha o posicionamento do irmão senador, Cid Gomes (PSB), ao ser questionada sobre a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). “Sim, estou com Cid”, disse a deputada estadual licenciada, nessa sexta-feira, 16, durante a posse do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Santos.

Lia evitou aprofundar o assunto para não gerar, segundo ela, “confusão” na família, mas, quanto aos outros irmãos, respondeu que as críticas do ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) ao governo Elmano e a postura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) "não" abalam o posicionamento. “Cada um tem sua individualidade para falar... E a minha irmandade não depende da opinião política de nenhum deles”, afirmou. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Entenda

A declaração de Lia ocorre após Ivo declarar que não tem mais “nenhum compromisso” com o governo Elmano em razão da aproximação da gestão estadual com o prefeito Oscar Rodrigues e o deputado federal Moses Rodrigues, ambos do União Brasil, adversários políticos da família Ferreira Gomes.

“Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com Elmano. Nenhum compromisso. Uma pessoa com quem eu trabalhei, cujo apoio causou uma imensa confusão na minha família, que repercute até hoje. Na hora em que eu mais fui atingido por essas pessoas, que passaram um ano me atacando, mentindo diariamente e tentando destruir a minha reputação, houve essa aliança”, disse. Apesar das críticas, Ivo afirmou não descartar votar no petista em 2026, mas ressaltou que não tem como apoiá-lo enquanto o governador mantém aliança com seus adversários políticos em Sobral. Já diante da possibilidade de Ciro disputar o governo contra Elmano, o ex-prefeito destacou que, até aquele momento, apenas o governador era candidato oficialmente. Contudo, também não descartou apoiar o irmão.

Em outra entrevista, ele foi mais direto ao ser questionado sobre de que lado ficaria. "O Ivo Gomes fica, indubitavelmente, eleitor do Ciro. Claro, não tem o que discutir. Por mil razões". Também nessa sexta, o ex-presidenciável disse que críticas do ex-prefeito de Sobral a governistas foram "gesto de dignidade". “Tem nada a ver comigo (sic), nem com nossas diferenças ou afinidades. Tem a ver com o fato de que o Camilo Santana está confraternizando com a oposição ao Ivo em Sobral”, afirmou Ciro.