Ivo diz ainda não ser oposição a Elmano, mas admite possibilidade

Ex-prefeito de Sobral concedeu uma série de entrevistas e admitiu que pode virar opositor do governo; ele fez duras críticas a Camilo Santana, Chagas Vieira e outros governistas

Em entrevista à Voz FM, no programa do radialista Adriano Imperador, o ex-gestor comentou novamente a aproximação do Governo do Estado com Oscar e Moses Rodrigues, que o fez deixar de ter compromisso com a base governista . No entanto, ele disse não se ver hoje como oposição. "Eu não sou opositor ainda, posso vir a ser ", completou.

No terceiro dia de entrevistas a veículos de comunicação de Sobral , o ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) disse que ainda não é oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), mas que pode vir a ser. Ele afirmou que, independentemente do alinhamento dos irmãos, não será visto "encangado" nem com Capitão Wagner e nem com o deputado Moses Rodrigues, ambos do União Brasil; este último de grupo político rival ao dele.

Sobre a candidatura em 2026, Ivo negou que não tenha interesse, mas afirmou não ver espaço hoje no grupo, com a irmã Lia Gomes (PSB( deputada estadual e Leônidas Cristino federal. "Eu nunca disse que não quero ser candidato, eu acho que não tem é espaço para mim ", explicou.

Pensando nas eleições deste ano, o ex-prefeito disse não contar com a possibilidade de concorrer pelo grupo em que Ciro está inserido, mas admitiu que as coisas mudam rapidamente. "Não estou contando com isso, mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu não estou me preparando para isso".

Irmão mais novo do ex-presidenciável Ciro Gomes, Ivo disse achar possível ainda uma nova candidatura de Ciro à Presidência. "Eu acho ainda que ele pode ser convocado para uma nova missão a nível nacional, o que me coloca uma dúvida sobre o projeto estadual", afirmou.

Sem entrar em detalhes, Ivo disse acreditar que Camilo Santana pode, sim, ser o candidato da base a governador. "Eu acho que o Camilo está doido para voltar. Isso é intuição de político, a gente vê os movimentos, as pessoas mais próximas", destacou.

Em outro momento, ele disse a mesma frase sobre Moses Rodrigues, hoje ao lado de Elmano de Freitas (PT).

Ao ser lembrado do motim policial que acabou com o irmão Cid Gomes baleado, em Sobral, e do fato de Capitão Wagner estar aliado a Ciro, Ivo afirmou que Wagner apoia Ciro, não o contrário. " Você nunca me verá 'encangado' com Capitão Wagner ", disse.

"A extrema direita tá com movimento de chantagear ministros do STF com impeachment e isso é muito ruim para a democracia brasileira. Se não fossem eles (ministros do STF) o Brasil estava vivendo uma ditadura hoje. Eu não voto em ninguém que possa se aliar a essa corrente", destacou.

"Tem que mudar (coisas no Judiciário)? Tem, tem que melhorar, mas o Judiciário se muda com reformas", disse, reclamando ainda da grande exposição que juízes e ministros nos Brasil têm. "A solução desses defeitos não passa pela chantagem por parte do Legislativo com o Judiciário", disse, citando o senador Eduardo Girão (Novo) como alguém que só tem impeachment de ministros do Supremo como pauta.

O ex-gestor destacou a importância da eleição das duas cadeiras para o Senado, em outubro. Ele disse ser muito importante que o Ceará não eleja dois nomes conservadores , já que a agenda principal da extrema direita é "amordaçar o Judiciário".

Levado a comentar o nome de alguns pré-candidatos da base ao Senado, Ivo começou por Eunício Oliveira , de quem lembrou ter sido o senador que presidiu a sessão do impeachment da Dilma Rousseff (PT). "Tenho até uma relação amistosa com ele. Pessoalmente, me ajudou enquanto prefeito, por isso votei nele para senador", lembrou.

Nesse sentido, afirmou que dificilmente votaria em Júnior Mano (PSB), nome defendido pelo irmão. "Não porque não tenha carinho por ele. Foi um deputado que me ajudou na Santa Casa (...) Mas tem vínculos muito fortes com o Centrão, então, a não ser que ele queria ter outra postura, eu não quero votar em pessoas conversadoras, especialmente no Senado", explicou.

Assim como outros pessebistas têm dito, Ivo afirmou que trabalhará bastante para que Cid seja candidato à reeleição. "Cid é o máximo. Serviços prestados demais, a grande diferença dele para o Camilo é que ele poderia ter feito quando governador um massacre com os outros partidos, mas sempre prestigiou os aliados", explicou.

Sobre o deputado José Guimarães (PT), disse apenas que ele "está muito importante agora", mas questionou uma candidatura do PT também ao Senado. "Mas o PT vai ter candidato a governador e outra vaga? É muita coisa, não é? Eles querem tudo, mas é coisa demais", rebateu.

Sobre o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, a quem já havia criticado, questionou o fato de ele não ter experiência na política para merecer o cargo. "O que ele já fez? Não tem serviço prestado nenhum, credenciamento para chegar ao Senado", disse.

Instado então a apontar outro nome, além do irmão Cid, que seria do seu agrado, Ivo lembrou da deputada Luizianne Lins (PT). "Eu soube que a Luizianne está cogitando ir para o Psol e sair candidata ao Senado. Seria um grande nome. Me mobilizo até, porque ela é uma pessoa guerreira, não se curva e é uma pessoa progressista", disse.

Entrevistas anteriores

Desde a última quarta-feira, 7, Ivo vem participando de vários programas de rádio e podcasts de veículos de comunicação de Sobral, após um ano longe dos holofotes para "dar descanso ao povo". Ele disse não ter mais compromisso algum com o governo Elmano, além de fazer críticas a Camilo Santana, Roberto Cláudio (União Brasil) e até ao irmão Ciro (PSDB), a quem admite apoiar caso concorra ao Governo do Estado em outubro. Também não faltaram ataques à gestão do prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) em Sobral.

Sem compromisso com Elmano

Questionado sobre a possibilidade de subir em um eventual palanque de Elmano de Freitas ao lado de Oscar e Moses Rodrigues, Ivo foi categórico: “Nesse palanque, desse jeito, eu não estarei. Não tem a menor dúvida. Não me misturo”.

“Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com Elmano. Nenhum compromisso. Uma pessoa com quem eu trabalhei, cujo apoio causou uma imensa confusão na minha família, que repercute até hoje. Na hora em que eu mais fui atingido por essas pessoas, que passaram um ano me atacando, mentindo diariamente e tentando destruir a minha reputação, houve essa aliança”, afirmou.

Ivo também demonstrou mágoa por fato ocorrido no dia da votação das contas da gestão em Sobral. “No dia da votação das minhas contas, tinha secretário da Casa Civil tirando selfie com o deputado Moses Rodrigues, que foi o grande articulador da tentativa de desaprovação. Por que eu vou estar com alguém que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal?”, questionou.

Irmãos Ferreira Gomes reunidos?

O ex-prefeito disse haver possibilidade de uma reaproximação política entre os irmãos, especialmente Ciro e Cid. O que está faltando seria humildade por parte do mais velho.

"Tá faltando só o Ciro baixar a bola dele, parar de atacar o Cid, né? E chamar para conversar. Estão disponíveis. Eu estou disponível, sempre. O Cid, eu sei que está também. O Cid, sempre que pode, sempre que tem uma oportunidade também, fala bem dele. E é sincero, né? Ele (Ciro) é que ainda está precisando se mancar, se tocar e baixar a bola e, enfim, ter humildade", apontou, sem no entanto excluir razões para a chateação apontada.

"Ele tem as razões dele, que numa conversa essas razões precisam ser explicitadas e precisam ser tratadas como procedentes. Tem muita coisa que ele fala e ele tem razão. Nada do que ele fala em relação ao Cid tem razão. Então, precisa parar com isso. Só depende dele", afirmou.

Elmano ou Ciro?

O irmão mais novo de Ciro e Cid foi enfático ao ser questionado de que lado ficaria caso o mais velho concorra ao governo, com Cid apoiando outra candidatura. "O Ivo Gomes fica, indubitavelmente, eleitor do Ciro. Claro, não tem o que discutir", afirmou. "Se eu faria campanha para o Ciro? Claro que faria. Ciro seria o melhor presidente que o Brasil poderia ter. Avalie o melhor governador do Ceará", disse em outro momento.

Ivo cutucou o governador Elmano, comparando a situação atual com a de 2002, quando o então governador Lúcio Alcântara perdeu a reeleição justamente para Cid Gomes. "No momento, só temos uma candidatura lançada, que é a do Elmano, que está igual ao Lúcio Alcântara, contabilizando prefeitura. Lúcio tinha 160 prefeitos, o Cid tinha 10, e acabou ganhando no primeiro turno", destacou.

RC e a briga política de 2022

Por falar em briga política, Ivo atribuiu ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a responsabilidade pela crise política de 2022, que culminou num racha entre PDT e PT no Ceará e, posteriormente, no afastamento entre os irmãos Cide Ciro.

"Eu atribuo ao Roberto Cláudio o foco, a origem de toda essa confusão que aconteceu na política do Ceará, envolvendo o Ciro, Cid, a mim e outras pessoas. Toda a confusão, a crise que se instalou, atribui-se à obsessão dele em ser governador do Ceará, do Roberto Cláudio", afirmou.

Na avaliação de Ivo, a intenção de RC em concorrer ao Palácio da Abolição somou-se à aversão de Ciro Gomes ao PT — então aliado do grupo no Estado —, unindo, segundo ele, "a fome com a vontade de comer".

Camilo x Cid

Uma das grandes lideranças políticas do Ceará hoje, o ministro Camilo Santana, não escapou de críticas duras. Segundo Ivo, o petista esqueceu o que Cid fez por ele e hoje quer destruir o senador. "Talvez eu possa estar sendo pessimista ou fatalista, mas eu não consigo me enxergar como aliado do Camilo no futuro", disse.

Ele continuou: "Não é mais a mesma pessoa. Ele se esqueceu que ele era um João-Ninguém e que o Cid fez dele tudo, não é? Fez dele secretário, duas vezes, e hoje a preocupação maior do Camilo é destruir o Cid. Tá nesse nível", disparou.

Apoio de bolsonaristas

Ivo criticou o que classificou como incoerência do grupo Rodrigues, adversário dele em Sobral, eleito com discurso antipetista, mas hoje aliado ao PT no Ceará, enquanto o mesmo campo político critica Ciro por dialogar com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Aí o Ciro não pode receber apoio de pessoas que apoiam Bolsonaro, mas o Elmano pode? Isso é conversa fiada. É bolsonarista até servir às conveniências. Eu não suporto o Bolsonaro. O Oscar disse aqui que não era só eleitor, era fã. São essas pessoas que agora são companheiras do Elmano e que votam contra o Lula. Depois não querem que a população ache que político é tudo picareta”, disparou.

Tempo na Prefeitura



Ivo disse não ter saudade alguma de ser prefeito. "Foram os anos mais difíceis, mas foram os melhores anos da minha vida. Eu olho para trás com muita alegria, com muito orgulhos das coisas que a minha equipe e eu pudemos fazer pela população de Sobral, especialmente as pessoas mas simples", disse.

No entanto, Ivo disse estar muito triste com algumas coisas que tem visto nas passagens que faz por Sobral. Ele afirmou que a gestão atual é ruim e gosta de colocar a culpa nos outros. "Não paga ninguém. 'Velhaco' tanto no serviço privado quanto no serviço público. Não paga as dívidas e fica sempre atribuindo o seu próprio fiasco a outras pessoas", criticou.

O ex-prefeito disse que a atual gestão mente sobre contas deixadas por ele. "Eu aposto meu salário se eles provarem uma dívida que eu deixei em Sobral. Em canto nenhum! Por que não aponta?", disse. Sobre empréstimos passados, ele afirmou ter pagado muito mais em 2024 do que a atual gestão em 2025.

Ivo apontou excesso de gastos na gestão de Oscar, com o aumento de oito secretarias e gratificações. Ele explicou que uma prefeitura gasta com pessoal (maior parte), custeio e investimento. "Se a gente não tiver muito cuidado com esses dois componentes, não vai sobrar dinheiro para o terceiro, que é o investimento", disse.

Duras falas contra a secretária da educação

Sem citar o nome de Cynira Kézia Rodrigues Ponte Sampaio, Ivo disse que a secretária municipal de Sobral será a primeira da atual gestão a ser presa. Ele alegou que a gestão de Oscar viu que o dinheiro que entra para a Prefeitura não é suficiente para tudo que eles querem e que a gestão teria resolveram tirar da verba que vem para a Educação.

"Descobriram que, na Educação, tem muito dinheiro. E é um dinheiro líquido e certo, que tem a previsão no começo do ano e vai até o final do ano, porque é o Fundeb. Ele (Oscar) pegou uma instituição fajuta, chamada Eduforma, que nunca fez nada, era uma instituição de apoio a idosos, e já passou para ela R$ 30 milhões. Para fazer o quê? Nada!", denunciou.

Ivo seguiu fazendo denúncias. "Os professores estão sem capacitação pela primeira vez em décadas, esse dinheiro teoricamente era para isso. Olha aqui, Ministério Público Federal. Eles estão pensando que esse é dinheiro fácil de enrolar, mas é dinheiro público federal, então é Polícia Federal, é MPF nessa história. Essa instituição tá funcionando como uma terceirizada, que eles usam para pagar pastores e pessoas mais próximas. É o dinheiro da esculhambação. Ela vai ser a primeira a ser presa, a veterinária, sobrinha dele, que ele colocou lá para cuidar desse dinheiro".

Segundo Ivo, Sobral saiu das manchetes de primeiro lugar em Educação para a cidade cearense com o maior índice de desemprego. "A cidade que mais fechou postos de trabalho, nunca aconteceu isso, pelo contrário. Cadê o investimento público? Cadê a obra da Prefeitura? Não tem obra nenhuma sendo feita, e o maior empregador em épocas de crise econômica, é o governo. Se não tem investimento público, não tem obra, então não tem mão-de-obra. E se não tem mão-de-obra, não tem emprego", explicou.