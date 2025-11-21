Ciro Gomes assume oficialmente a presidência do PSDB Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, assumiu a presidência estadual do partido nesta sexta-feira, 21 / Crédito: Reprodução/Instagram

Um mês após a filiação ao PSDB, o ex-ministro Ciro Gomes assumiu a presidência estadual do partido. Em publicação nas redes sociais, o prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), anunciou que passou oficialmente o comando da sigla no Estado ao ex-pedetista nesta sexta-feira, 21. Na publicação, Ozires elogiou a trajetória de Ciro e relembrou a época em que, aos 9 anos de idade, fez parte do elenco da propaganda eleitoral do ex-governador.

No evento de filiação, Ozires Pontes considerou a chegada de Ciro como um marco muito importante para o partido e afirmou, na época, que o seu “telefone não parava”. O ex-dirigente partidário declarou que o PSDB estava “quase acabando”, mas que a chegada de Ciro representava um renascimento para a legenda. O ato reuniu nomes de diferentes espectros políticos. Além das presenças de lideranças do partido, como ex-senador Tasso Jereissati, estiveram presentes no evento o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), o deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).

Oposição Desde o segundo turno das eleições municipais de 2024, Ciro se aproximou de nomes da oposição no Estado. No ato de filiação, o ex-ministro chegou a admitir os conflitos que teve com André Fernandes e Capitão Wagner anteriormente e reconheceu que estava errado.