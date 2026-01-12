Aliado de Ciro, prefeito declara apoio a nomes da base de Elmano

Aliado de Ciro, Ozires Pontes anuncia apoio a pré-candidatos a deputado da base de ElmanoPrefeito de Massapê cita relações locais para justificar votos em AJ Albuquerque (deputado federal) e Tainah Marinho, esposa de Romeu Aldigueri, para deputada estadual. Ozires nega que isso significa mudança de posição política
O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, anunciou que apoiará a pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT), e o deputado federal e pré-candidato à reeleição, AJ Albuquerque (PP). Ozires é próximo politicamente de Ciro Gomes (PSDB), opositor do governo Elmano de Freitas (PT), mas decidiu apoiar nomes da base do governador.
Ozires presidiu o PSDB Ceará até o dia 21 de novembro de 2025, quando entregou a posição a Ciro Gomes. Recém filiado ao partido, Ciro voltou ao PSDB em meio a reorganização das forças políticas cearenses, após o rompimento com o grupo de Camilo Santana (PT). O ex-presidenciável é hoje oposição declarada ao PT e ao Governo do Estado.
Ao O POVO, Ozires enfatiza que seu apoio ao deputado AJ Albuquerque e a Tainah Marinho, esposa do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), não significa mudança de última hora ou traição ao partido. Ele destacou a relação prévia com o parlamentar antes mesmo de entrar formalmente para a política.
“Agora estão querendo baldear o correto (sic) para dizer que o Ciro não está forte porque vou votar nesses meus dois deputados. Eu já votava neles”, enfatizou.
Ozires negou mudanças de posicionamento partidário ou rompimento com a trajetória histórica no PSDB. “Porque as pessoas esquecem de fazer as análises municipais. Do jeito que tem uma análise federal, estadual e municipal. Ainda mais de uma cidade pequena do Interior”, lembrou.
Relações locais
Ozires vem dando sinais de aproximação institucional com o governo. Recentemente, ele se reuniu com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e chegou a gravar vídeo trocando elogios com o titular da pasta estadual. No entanto, o gestor municipal esclarece que as movimentações não representam, necessariamente, uma mudança no campo político, podendo ser lidas como uma estratégia administrativa para garantir parcerias e obras para Massapê.
"Trouxe aqui parte da nossa comitiva para reafirmar o nosso compromisso de votar no deputado AJ para deputado federal e a nossa pré-candidata a deputado estadual. Estou muito feliz com essa chapa. Massapê está muito bem representada", disse em vídeo publicado nas redes sociais.
Ele defende que sua decisão de apoiar AJ e Tainah é uma questão de honrar compromissos com quem ajudou a organizar a gestão municipal e trouxe recursos, independentemente de estarem em campos opostos. Segundo o gestor, análises feitas fora do contexto local desconsideram a dinâmica política de cidades do Interior, marcada por relações familiares, históricas e pessoais.
Ao relembrar a relação com o deputado federal AJ Albuquerque, Ozires mencionou que rompeu com a tradição de “brigas insanas” entre sua família e a família do deputado estadual licenciado Zezinho Albuquerque, pai do parlamentar pré-candidato a reeleição e atual secretário das Cidades do Ceará.
“Se depender de mim, eu vou votar no AJ pelo resto da vida. E se depender de gratidão, eu vou votar no Romeu pelo o resto da vida”, disse.
No âmbito partidário, Pontes ainda destaca que foi o primeiro político com mandato no Ceará a declarar apoio e fazer campanha para Ciro, reforçando que o PSDB é sua “casa” e seu ambiente de trabalho. “Só tive um partido na vida, e esse partido chama-se PSDB. Nunca saí e nunca voltei para canto nenhum. Então o PSDB me criou. PSDB para mim é a minha casa”, disse o prefeito.
Sobre Romeu Aldigueri, Ozires diz que o parlamentar foi “o cara que pegou na minha mão”, quando precisou.
“Votei no Romeu para deputado estadual em 2022, sem ser político, sem nada. Naquele tempo ninguém perguntou porque que eu votava no Romeu. Eu era só o filho do Luiz Pontes, nem presidente do partido eu era, e o Romeu foi firme e forte comigo desde 2022, de quando ele ganhou a eleição até o dia da minha eleição”, conta.
Ele continua: “E nesse meu primeiro ano de gestão, foi um cara que fez uma ponte gigante com o governador Elmano e com o secretário Chagas Vieira, que tenho uma boa relação”.
Mesmo nesse contexto, Ozires já havia declarado publicamente que trabalhava em favor da pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará em 2026. Segundo ele, a filiação de Ciro ao PSDB reforçaria a formação de um projeto de oposição capaz de disputar o comando do Estado com competitividade.