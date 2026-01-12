Aliado de Ciro, prefeito declara apoio a nomes da base de Elmano

Ex-presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, anunciou apoio à chapa formada pela pré-candidata a deputada estadual Tainah Marinho (PT) e pelo pré-candidato a deputado federal AJ Albuquerque (Progressistas). / Crédito: Reprodução/ Instagram @ozirespontes

Relações locais Ozires vem dando sinais de aproximação institucional com o governo. Recentemente, ele se reuniu com o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e chegou a gravar vídeo trocando elogios com o titular da pasta estadual. No entanto, o gestor municipal esclarece que as movimentações não representam, necessariamente, uma mudança no campo político, podendo ser lidas como uma estratégia administrativa para garantir parcerias e obras para Massapê. "Trouxe aqui parte da nossa comitiva para reafirmar o nosso compromisso de votar no deputado AJ para deputado federal e a nossa pré-candidata a deputado estadual. Estou muito feliz com essa chapa. Massapê está muito bem representada", disse em vídeo publicado nas redes sociais. Ele defende que sua decisão de apoiar AJ e Tainah é uma questão de honrar compromissos com quem ajudou a organizar a gestão municipal e trouxe recursos, independentemente de estarem em campos opostos. Segundo o gestor, análises feitas fora do contexto local desconsideram a dinâmica política de cidades do Interior, marcada por relações familiares, históricas e pessoais.