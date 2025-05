Cid diz que será 'maior constrangimento' da vida se Ciro concorrer ao governo e critica aliança

Senador reafirmou afinidade local, mas disse que discorda do movimento estadual do irmão de se aliar, segundo ele, "ao que há de mais atrasado na na política do Ceará"

O senador Cid Gomes (PSB) afimrou que, caso seu irmão e ex-presidenciável, Ciro Gomes (PDT) seja candidato nas eleições de 2026, ele ficaria em “situação absolutamente constrangedora”. As falas do parlamentar ocorreram às rádio Voz FM, de Sobral, no programa "A voz do Imperador", nesta sexta-feira, 23.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cid menciona desacordos anteriores com Ciro sobre a política estadual, criticando as alianças que considerou atrasadas no Ceará. Segundo ele, Ciro está se aliando “ao que há de mais atrasado” na política cearense.

“Eu tenho uma absoluta afinidade com ele na questão nacional, mas na questão estadual eu discordo profundamente do rumo que que tem tomado essa coisa de se aliar ao que há de mais atrasado na na política do Ceará”, afirma.



Em entrevista na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Ciro reforçou ter a preferência de que o candidato do bloco ao Governo do Estado seja Roberto Cláudio (PDT). Mas, aos parlamentares, diferentemente do que disse na entrevista, o pedetista sinalizou aos aliados de que, caso necessário e tenha mais viabilidade, pode ele mesmo disputar o governo do Ceará contra o PT.

Ciro se aproxima de ala bolsonarista no Ceará

O ex-governador e ex-presidenciável Ciro Gomes elogiou Alcides Fernandes (PL), pai do deputado e ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL). No início de maio, Ciro afirmou que esperava votar em Alcides para o Senado Federal. Além disso, André Fernandes também teceu elogios ao pedetista, que particiou de algumas reuniões com parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).