3 municípios do CE já têm pré-candidatos a prefeito; saiba quem

￼TRÊS municípios cearenses terão eleições suplementares no primeiro semestre de 2026 / Crédito: Aurelio Alves

Após a definição do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sobre a realização de eleições suplementares em 1° de março de 2026, grupos políticos dos municípios cearenses de Choró, Potiretama e Senador Sá começam a articular a formação das chapas que concorrerão no pleito que se avizinha. As convenções partidárias, que definirão oficialmente as chapas, devem ocorrer entre os dias 23 e 25 de janeiro, mas algumas definições já começam a ser tomadas de imediato. Veja, abaixo, os cenários de cada município.

Choró A cidade pode ter uma disputa entre dois partidos da base do governador Elmano de Freitas (PT). Prefeito interino do município distante 148 km de Fortaleza, o ex-presidente da Câmara Municipal, Paulo George (PSB), o Paulinho, anunciou a pré-candidatura ao cargo de prefeito, para concluir mandato até 2028. "Coloco meu nome à disposição para continuar trabalhando pela nossa cidade, com humildade, fé e muito compromisso", disse. Paulinho é do mesmo partido de Bebeto Queiroz, ex-prefeito eleito em 2024, que esteve preso, acabou cassado e está foragido da Justiça há mais de um ano. Outra pré-candidatura anunciada em Choró foi a de Antônio Delmiro (PT). Nas redes sociais, ele comentou sobre a decisão do TRE-CE e disse que a eleição suplementar representa uma oportunidade de reconstrução política e administrativa. "É hora de debater propostas, pensar no futuro de Choró e respeitar a vontade popular", afirmou.

Senador Sá O município, distante 243 quilômetros de Fortaleza, pode ter candidatura única disputando o pleito de março. Pelo menos é o cenário apontado pelo prefeito cassado Bel Júnior (PP) em manifestações nas redes sociais. Em uma das falas, Bel afirma que os nove vereadores do município são do grupo dele, não havendo força política para formalizar uma oposição. Com a cassação da chapa do prefeito eleito Bel e da vice-prefeita Maria Veriani (PP), por abuso de poder político e econômico relacionado ao evento conhecido como "Cavalgada do Bel", o ex-prefeito indicou Sabrina Morais (PP) - a "Sabrina do Bel" - atual tesoureira da gestão, como candidata, tendo Veriani Araújo (PP) como candidata a vice. A chapa é a mesma que havia sido indicada para eleição suplementar anteriormente marcada para 6 de julho de 2025, mas que acabou suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No pleito que chegou a ser marcado para julho do ano passado, concorreria com Sabrina o ex-prefeito Rui Aguiar (PSB). A tendência é que Rui não lance candidatura desta vez. O PSB afirmou ao O POVO que a decisão sobre candidaturas para 1º de março ainda não está fechada. Potiretama No município distante 253 quilômetros de Fortaleza, a eleição se encaminha para ter uma disputa entre o prefeito interino e a ex-vice-prefeita cassada, mas que não teve inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral. Com apoio do grupo do prefeito eleito Luan Dantas (PP), o primeiro pré-candidato é Cleverlandio Bezerra (PP), que assumiu o cargo por ser presidente da Câmara Municipal quando foram cassados Luan Dantas e a vice-prefeita eleita Solange Campelo (PT), por abuso de poder político, utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.