Potiretama: Câmara cassa prefeito Luan Dantas, preso desde abril

Câmara Municipal de Potiretama votou pela cassação do mandato do prefeito Luan Dantas (PP) em sessão extraordinária no início deste mês. Dantas está preso desde abril / Crédito: Reprodução/Instagram

A Câmara Municipal de Potiretama, município localizado a 253,2 quilômetros de Fortaleza, votou pela cassação do mandato do prefeito Luan Dantas (PP) em sessão extraordinária no início deste mês. Dantas está preso desde abril, acusado de encomendar incêndio criminoso contra propriedade de um adversário político. A vice-prefeita eleita Solange Campelo (PT) chegou a comandar o município de forma interina, mas a chapa acabou cassada em outro processo e ela foi afastada das funções. Na sessão da Câmara, nesta semana, foi declarada a vacância de cargo e a extinção dos mandatos de ambos, além da sucessão imediata da Mesa Diretora.

No mesmo dia, o parlamentares também votaram o requerimento para abertura de instauração de processo administrativo para declaração de vacância do cargo, com sete votos favoráveis e dois contrários. TRE-CE negou os recursos do ex-prefeito O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou, em outubro, os embargos impostos pela defesa do prefeito e pela vice-prefeita, Solange Capelo. Com a decisão unânime, a cassação dos dois foi mantida e Dantas segue inelegível pelo prazo de oito anos. Em junho deste ano, o TRE-CE havia determinado a cassação do mandato do prefeito e da vice eleitos em 2024. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) indicou que Luan e outros investigados teriam cometido abuso de poder político por utilização indevida de meios de comunicação e conduta vedada.

De acordo com a ação, Luan e Solange realizaram publicações nas redes sociais divulgando ações da Prefeitura de Potiretama, “enaltecendo sua campanha, bem como a manutenção, em período vedado, de propaganda institucional na rede social do referido Governo Municipal”. Na época, o advogado Pedro Neto, que representou Luan, contestou a decisão e apontou que as publicações foram feitas no período permitido, mas, como a página da prefeitura não foi desativada, permaneceram no ar. Luan e Solange tiveram os registros de candidatura cassados, porém apenas o prefeito eleito foi condenado à inelegibilidade por oito anos. A decisão da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva foi referendada de forma unânime, com sete votos a zero.