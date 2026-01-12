Municípios cearenses terão eleição em março de 2026; saiba quais

￼TRÊS municípios cearenses devem ter eleições suplementares no primeiro semestre de 2026 / Crédito: Aurelio Alves

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) definiu, em sessão extraordinária administrativa realizada por videoconferência, na manhã desta segunda-feira, 12, a data de 1º de março de 2026 para a realização de eleições suplementares nos municípios cearenses de Choró, Potiretama e Senador Sá. Os novos sufrágios definirão exclusivamente os eleitos para os cargos de prefeito e vice-prefeito de cada município. A data havia sido antecipada pelo O POVO e foi confirmada em rápida sessão do TRE-CE, que durou cerca de oito minutos.

As convenções partidárias que precedem as eleições devem ocorrer entre 23 e 25 de janeiro. Após a definição, o calendário deverá ser homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outubro de 2025, o Ceará realizou eleição suplementar em Santa Quitéria, que culminou na vitória de Joel Barroso (PSB), filho do ex-prefeito Braguinha (PSB), cassado anteriormente em processo que resultou na convocação de novo sufrágio. Agora, o Estado terá três novos pleitos. Choró: prefeito eleito em 2024 continua foragido Choró deverá passar por nova eleição após a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito Bebeto Queiroz, conhecido como Bebeto do Choró (PSB), e de seu vice, Bruno Jucá (PRD). Em 22 de novembro de 2024, Bebeto foi alvo da operação Ad Manus, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), que apurou possíveis fraudes em contratos de abastecimento de combustível da Prefeitura. À época, o então prefeito Marcondes Jucá (PT) foi preso e afastado do cargo.

Bebeto Queiroz, sucessor eleito, teve mandado de prisão expedido, apresentou-se à Polícia Civil e foi preso na Delegacia de Capturas (Decap) no sábado seguinte, 23 de novembro. Ele permaneceu detido por dez dias, até o término do prazo da prisão temporária. Em 3 de dezembro, ele publicou nota nas redes sociais afirmando ter “total inocência e disposição aos órgãos da Justiça” e dizendo querer “esclarecer para a sociedade sua total isenção”. Dois dias depois, em 5 de dezembro de 2024, Bebeto tornou-se alvo de nova operação, a Vis Occulta, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). Desde então, ele encontra-se foragido.

O inquérito contra Bebeto Queiroz tramita atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF), após menção à participação de pessoas com prerrogativa de foro, como o deputado federal Júnior Mano (PSB). O caso está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes e corre em segredo de Justiça. A investigação no STF integra um conjunto mais amplo de apurações, mas tem foco criminal, analisando condutas que podem configurar infrações penais relacionadas ao período eleitoral. Paralelamente, há outras frentes jurídicas em andamento, conduzidas por diferentes instituições. Segundo a Polícia Federal, as apurações envolvem suspeitas como compra de votos, fraudes em licitações, influência sobre órgãos de segurança, possíveis vínculos com facções criminosas, ameaças e tentativa de homicídio.