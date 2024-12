Grupo utilizava dinheiro de empresas vinculadas à organização criminosa para compra de votos no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5, uma ofensiva para desarticular um grupo criminoso investigado por utilizar dinheiro de caixa dois de empresas vinculadas à organização criminosa para compra de votos em municípios cearenses. A operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em Fortaleza.

De acordo com informações da PF, um dos mandados de prisão ainda não foi cumprido, com alvo estando foragido. Ainda haverá aprofundamento das investigações, mas já há indicativos robustos em relação às eleições de Canindé e Choró. Foi nesses municípios que houve compartilhamento de dados com as promotorias eleitorais.