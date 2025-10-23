Potiretama: TRE-CE define nova eleição após cassação de prefeito

￼A chapa eleita foi cassada em decisão / Crédito: Reprodução/Instagram/Solange Campelo

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou, por unanimidade, os embargos postos pelo prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP), e pela vice-prefeita, Solange Capelo (PT). Com a decisão, a cassação dos dois está mantida e Dantas segue inelegível pelo prazo de oito anos. A decisão da Justiça Eleitoral também determinou a realização de nova eleição no município. O relator da ação, Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, votou pelo “conhecimento e não provimento dos embargos de declaração”. “Como se trata de cassação de prefeito e vice, proceda-se à realização de novas eleições para o cargo de prefeito e vice-prefeita do município de Potiretama”, completou em sessão nesta quinta-feira, 23.



Na época, o advogado Pedro Neto contestou a decisão e apontou que as publicações foram feitas no período permitido, mas, como a página da prefeitura não foi desativada, permaneceram no ar. Luan e Solange tiveram os registros de candidatura cassados. Apenas o prefeito eleito foi condenado à inelegibilidade por oito anos. A decisão da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva foi referendada de forma unânime, com sete votos a zero. Prefeito está preso

Luan Dantas está preso preventivamente desde abril por suspeita de ser o autor intelectual de um incêndio, que teria sido cometido em Alto Santo, município vizinho a Potiretama, em 31 de maio de 2024. Ainda em abril, a Justiça rejeitou a acusação de que o prefeito tenha envolvimento com organização criminosa.

Desde então, Solange Campelo está à frente da cidade de forma interina. Em sessão da Câmara Municipal de Potiretama na última sexta-feira, 17, os vereadores do município decidiram rejeitar a renovação do requerimento de licença do prefeito com sete votos desfavoráveis. Dantas solicitou a prorrogação da licença pelo período de 60 dias, “passível de renovação enquanto persistir a situação do cerceamento provisório” da sua liberdade e “na ausência de decisão judicial que determine o afastamento ou a perda definitiva do mandato”. Os vereadores Robertinho (PP), Daiane (PSD), Rouse (PP), Cristiano (PP), Jozi (PP), Francélio (PP), Jean Filho (PSD) foram desfavoráveis. Os vereadores Tulau (PP) e Cleverlandio (PP), presidente da Câmara, foram favoráveis ao requerimento.