Prefeito de Choró é preso e afastado por 180 dias por fraude em contratos de transporte

A ocorrência é de iniciativa do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap) e que teve apoio das Polícias Federal e Civil.

Além do prefeito, um servidor da Secretaria de Transporte do município também foi preso e afastado do cargo. O prefeito eleito de Choró também recebeu mandado de prisão expedido pela Justiça, mas está foragido, conforme informações do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ainda foi determinado pelo Poder Judiciário o encerramento imediato de contratos da Prefeitura com empresas que são alvo da operação. Pelo teor da investigação, os alvos da ação poderão responder por crimes contra a administração pública, peculato, falsidade material e ideológica, e também por corrupção passiva e ativa.

Operação da Polícia

Na operação, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em Choró, além de Canindé, Quixadá e Madalena. Os alvos são vereadores, servidores públicos, ex-secretários municipais e empresários da região.