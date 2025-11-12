Senador Sá: TRE-CE volta a cassar prefeito Bel Jr, que irá ao TSE

Bel Júnior (PP) / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou nesta terça-feira, 11, os embargos de declaração impetrados pelo prefeito de Senador Sá, Bel Júnior (PP), e decidiu por unanimidade novamente cassá-lo. Anteriormente, o TRE-CE cassou os mandatos do prefeito e da vice Professora Maria, ambos eleitos pelo PP em 2024, e determinou a realização de eleição suplementar no Município. Em junho, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu, em caráter liminar, o pleito, que estava marcado para julho, e manteve Bel na Prefeitura.

TSE Na decisão liminar do TSE, a ministra Isabel Gallotti destacou que "embora o Tribunal de origem tenha se referido à estrutura do evento, não se apontou, de forma expressa, nenhuma manifestação pública, falas, slogans ou comportamento do candidato eleito que caracterizasse o evento como comício ou reunião eleitoral animada por apresentação artística". Na época, Gallotti expressou entendimento favorável ao argumento de "perigo de demora", que segundo ela se caracterizava diante da então proximidade do pleito suplementar, o que eventualmente poderia prejudicar o prefeito eleito em 2024, antes da conclusão do julgamento na corte máxima. "Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da declaração de inelegibilidade do requerente, não verifico situação de urgência ou proximidade temporal para o próximo pleito que justifique o provimento cautelar neste ponto", argumentou.