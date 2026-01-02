Choró: Prefeito interino e mesa diretora da Câmara tomam posse

Prefeito interino de Choró, Paulinho (PSB) / Crédito: Samuel Setubal

A Câmara Municipal de Choró, município localizado a 148,6 quilômetros de Fortaleza, empossou na quinta-feira, 1°, a nova mesa diretora da Casa para 2026. Em sessão solene, o vereador Paulo George (PSB), o Paulinho, foi reconduzido como presidente do Legislativo e também como prefeito interino. Ele já estava na função na Prefeitura, em função do afastamento do titular e do vice. Ao assumir o novo mandato, ele foi novamente empossado interinamente no Poder Executivo municipal. Com isso, a vereadora Joana do Carvão (PSB), vice-presidente da Casa, assumiu interinamente a Presidência da Câmara. Os vereadores elegeram Paulo George, Joana do Carvão e Chico Sá (PRD) para os cargos de presidente, vice-presidente e 1º secretário da Câmara, respectivamente, com oito votos cada.

Paulinho já vinha ocupando o cargo temporariamente, substituindo o prefeito eleito em 2024, Carlos Alberto Queiroz Pereira, conhecido como Bebeto de Choró (PSB). A população de Choró não vê Bebeto há mais de um ano e o político segue foragido desde de dezembro de 2024, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva, na Operação Vis Occulta. Em agosto de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito e do vice-prefeito Bruno Jucá Bandeira, por abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral de 2024. Com isso, ficou determinada a realização de nova eleição na cidade, porém ainda não há data definida. Mudanças em outros municípios No município de Apuiarés, localizado a 106 quilômetros da Capital, a nova mesa diretora também foi definida. Em sessão nesta sexta, 2, os vereadores Bôa Sorvete (PDT) e Manuel Noquinha (PSB) tomaram posse como presidente e vice-presidente da Casa Legislativa; Zé Lessa (PDT) e Dona Teuma (PSB) assumiram os cargos de 1º Secretário e 2ª Secretária.