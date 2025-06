TSE suspende eleição em Senador Sá; prefeito volta ao cargo e comemora com rojões

Além de ter o mandato cassado, Bel Júnior está inelegível por oito anos / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu, em caráter liminar, a eleição suplementar no município cearense de Senador Sá, que estava marcada para o próximo dia 6 de julho. A decisão foi proferida pela relatora do caso, ministra Isabel Gallotti e consta na edição do Diário da Justiça Eletrônico, publicado nesta sexta-feira, 6. Anteriormente, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou os mandatos do prefeito James Bel e da vice Professora Maria, ambos eleitos pelo PP em 2024. A decisão liminar determinou a recondução dos dois aos respectivos cargos e a suspensão das eleições marcadas para julho, até o julgamento final do respectivo recurso pelo TSE. A cassação da chapa ocorreu em duas instâncias e foi motivada por um evento intitulado "Cavalgada do Bel", onde a Justiça Eleitoral do Ceará entendeu ocorrer irregularidades, como showmício e distribuição de itens com verba pública.

Além de cassado, Bel Júnior foi declarado inelegível na decisão da esfera estadual. Quanto a pedido de reversão desse ponto, a relatora não reverteu a decisão do TRE-CE; “Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da declaração de inelegibilidade do requerente, não verifico situação de urgência ou proximidade temporal para o próximo pleito que justifique o provimento cautelar neste ponto”, argumentou. Prefeito celebra retorno Nas redes sociais, o prefeito Bel Júnior celebrou o retorno ao cargo. Em postagem, ele aparece com outras duas pessoas, comemorando com rojões e diz: "Voltamos, voltamos". A reportagem tenta contato com o prefeito para comentar a decisão liminar e a matéria será atualizada quando houver retorno. Leia mais Prefeitos de Martinópole e Senador Sá apostam corrida descalços no Ceará; veja vídeo Sobre o assunto Prefeitos de Martinópole e Senador Sá apostam corrida descalços no Ceará; veja vídeo