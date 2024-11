Prefeito eleito de Choró que estava foragido se entrega à polícia em Fortaleza

Operação do MPCE investiga vereadores, servidores públicos, ex-secretários municipais e empresários da região por suposta fraude. O atual gestor do município, Marcondes Jucá (PT), foi preso e afastado das funções

Bebeto Queiroz (PSB), prefeito eleito do município de Choró, distante 168,10 km de Fortaleza, se entregou à Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na Delegacia de Capturas (Decap) na capital cearense na tarde desse sábado, 23.

Ele estava foragido desde o dia anterior. A informação foi confirmada ao O POVO pelos órgãos de Justiça envolvidos. De acordo com nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), Bebeto tem antecedentes por porte ilegal de arma de forma.