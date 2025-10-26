Santa Quitéria: Joel Barroso eleito prefeito após pai ser cassado

Candidato Joel Barroso (PSB) vota em eleição suplementar de Santa Quitéria / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O município de Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza, elegeu neste domingo, 26, Joel Barroso (PSB) como prefeito. Com 53,17% dos votos válidos, ele venceu os adversários Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Joel foi confirmado como matematicamente eleito por volta das 18h44min, com 86,29% das seções totalizadas. Durante a apuração dos votos, Joel largou na frente das duas adversárias e manteve sua posição ao logo da totalização. O município tem quase 33mil eleitores, segundo o TSE, e registrou 22.297 de votos válidos nas urnas.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o mandato significará a continuidade do mandato do pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo que tem autonomia para as decisões. "Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou. Lígia Protásio disputa a eleição pelo PT Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Neste domingo, 26, Lígia Protásio criticou a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito eleito na eleição suplementar e enfatizou a necessidade de restaurar a dignidade do município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional" devido à prisão do ex-gestor. “Foi uma campanha bem rápida, de menos de 30 dias. O nosso Município é o maior em extensão territorial, a gente não pôde chegar a todas as casas, a conversar com todas as famílias, mas o máximo que Deus permitiu com que eu e a Rayana conseguíssemos chegar, conversar, mostrar nossas propostas, incentivar e mostrar que a instabilidade que está dentro do município está fazendo nosso Município se degradar, e que nossa chapa é a chapa melhor para fazer realmente esse Município se estabilizar”, afirmou. Ao O POVO, ela abordou a ausência de algumas lideranças políticas do partido na campanha atípica, mas afirma ter recebido apoio fundamental de outros representantes.

Dia 18 de novembro será o último dia para a diplomação do candidato eleito e, por conta de ser uma eleição suplementar - diferente das eleições ordinárias - cabe a Câmara Municipal definir a data da posse do prefeito eleito no pleito. Disputas na campanha A eleição em Santa Quitéria foi marcada por forte disputa política entre os adversários. No início de outubro, enquanto o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura do vice do candidato Joel, a coligação do pessebista, “Coragem pra superar, competência pra avançar!”, protocolou ações contra as duas chapas rivais. As Ações de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), apresentadas em 30 de setembro, contestam os registros de Rayana Bendor (PT), vice da chapa de Lígia Protásio, e da candidata a prefeita Cândida Figueiredo, apontando argumentos de vícios formais, inelegibilidade e fraude eleitoral.