Eleito com 50,38% dos votos válidos, Evandro chegou a ter só 6,2% nas primeiras pesquisas

Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza com 50,38% dos votos válidos, número que representa um total de 716.133 eleitores. Até obter esse resultado, no entanto, o petista apareceu pela primeira vez em pesquisa eleitoral com 6,2% das intenções de voto. O dado foi apresentado em levantamento da Futura, em parceria com a Apex, em dezembro de 2022.

Na época, Evandro não estava confirmado candidato do PT. A sigla continha outros quatro nomes despontando esse posto. Eram eles: o assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno; o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio; a deputada estadual Larissa Gaspar; e a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins.

O hoje prefeito eleito só foi oficializado concorrente da sigla em abril deste 2024 após realização de Encontro Municipal, que culminou na escolha dele. Logo após a definição, o instituto Paraná Pesquisas deu Evandro em 4º lugar nas intenções de votos, com 8,9%. O número representou, à época, crescimento de 2,4 pontos percentuais em comparação ao primeiro levantamento da empresa, feito em janeiro, no qual o petista figurava com 6,5%.