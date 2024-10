Fortaleza: o que prometeu Evandro Leitão durante a campanha para a mobilidade urbana?

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para o governo de 2025 a 2028, reforçou propostas para a mobilidade urbana da cidade durante a campanha eleitoral. Entre elas, destacam-se a criação de Faixa Azul, corredor exclusivo para motos, e a ampliação do Passe Livre Estudantil para o fim de semana e feriados.

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais, em entrevistas, sabatinas e debates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja as propostas para a segurança a seguir:

Criação da Faixa Azul: um corredor exclusivo para motocicletas;

Diminuição de corredores do BRT da avenida Bezerra de Menezes para uma faixa, ao invés de duas;

Apoio aos trabalhadores que usam motocicletas: investir na formação dos profissionais, com direção defensiva, ecodrive (hábitos mais ecológicos na direção), e ampliação de pontos de apoio para entregadores;

Ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana e feriados.



Evandro Leitão foi eleito no último domingo, 27, com 50,38%. O seu opositor foi André Fernandes (PL), que obteve 49,62%, uma diferença de 10.838 votos ou 0,76 pontos percentuais.