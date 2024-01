Eleições 2024: veja as últimas pesquisas sobre o cenário em Fortaleza

Veja os resultados das pesquisas do Instituto Paraná, Futura, em parceria com Apex, e AtlasIntel na eleição para prefeito de Fortaleza

Três pesquisas eleitorais sobre o cenário eleitoral em Fortaleza foram divulgadas nas últimas semanas. Com pendências importantes, principalmente na base do Governo do Estado, vários cenários têm sido realizados.

Foram divulgadas desde o fim de dezembro pesquisas Futura, em parceria com Apex, e AtlasIntel. Nesta quarta-feira, 17, saiu pesquisa do instituto Paraná. Há simulações bastante variadas. Em todas Capitão Wagner (União Brasil) aparece na frente, isoladamente ou tecnicamente empatado, conforme o cenário e o instituto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paraná Pesquisas

Na pesquisa Paraná, Wagner só não aparece como líder isolado nos cenários em que Roberto Cláudio é o candidato do PDT. Nas simulações com o ex-prefeito de Fortaleza no lugar do atual prefeito, José Sarto, Wagner e Roberto Cláudio ficam tecnicamente empatados.