Pesquisa Ideia Fortaleza: Capitão Wagner 31%; Sarto 22%; André Fernandes 13%; Evandro Leitão 12%

Pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada nesta segunda-feira, 1°, mostrou o cenário eleitoral em Fortaleza para as eleições de 2024. Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 31% das intenções de voto, seguido pelo prefeito José Sarto (PDT), que aparece com 22%. O deputado federal André Fernandes (PL) tem 13%, e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem 12%.

Outros nomes listados são o deputado federal Célio Studart (PSD) e o senador Eduardo Girão (Novo), cada um com 5% da preferência do eleitorado ouvido pelo levantamento. Considerando a margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados.

Capitão Wagner (União Brasil) - 31%

José Sarto (PDT) - 22%

André Fernandes (PL) - 13%

Evandro Leitão (PT) - 12%

Célio Studart (PSD) - 5%

Eduardo Girão (Novo) - 5%

Zé Batista (PSTU) - 1%

Técio Nunes (Psol) - 0,3%

Haroldo Neto (UP) - 0,2%

Ninguém, Branco e Nulo - 7%

Não sabe - 4%

Zé Batista (PSTU) registrou 1% das intenções de voto, enquanto os pré-candidatos Técio Nunes (Psol) e Haroldo Neto (UP) foram citados, mas não atingiram 1%. Não vota em ninguém, brancos e nulos somam 7%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.