Veja as propostas de Evandro Leitão para urbanismo e habitação de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para o governo de 2025 a 2028, aposta em ações de urbanismo e relacionadas à habitação na cidade para a sua gestão. Entre as propostas estão um programa de habitação inclusiva, assim como a requalificação do Centro e da avenida Monsenhor Tabosa.

O POVO analisou as propostas da temática do prefeito eleito divulgadas em documento no site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como nas redes sociais, em entrevistas, sabatinas e debates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja as propostas para urbanismo a seguir:

Requalificação da avenida Monsenhor Tabosa e da região do Centro;



Produção de novas moradias;



Regularização fundiária;



Programa de melhoria da infraestrutura urbana;



Ampliação do Aluguel Social;



Corredores verdes e parques lineares com o plantio de árvores no percurso para ciclistas e pedestres;



Programa de iluminação pública;



Mobiliários urbanos para descanso;



Calçadas adequadas;



Programa de acessibilidade universal e de acolhimento da pessoa com deficiência: realizar adaptações em teatros, cinemas, museus e demais equipamentos públicos, com intérpretes de libras, audiodescrição, sinalização em braile e piso tátil, garantindo acessibilidade;

Brasileira de Inclusão.



Evandro Leitão foi eleito no último domingo, 27, com 50,38%. O seu opositor foi André Fernandes (PL), que obteve 49,62%, uma diferença de 10.838 votos, que representam 0,76 pontos percentuais.