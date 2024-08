Pesquisa Futura: Wagner 28,4%, Fernandes 21,3%, Sarto 14,6%, Evandro 11,4%

Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 28,1%. André Fernandes (PL) vem a seguir, com 21,3%.

Foi divulgada nesta terça-feira, 13, pesquisa Futura para prefeito de Fortaleza nas eleições 2024. A sondagem foi realizada pela da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, e publicada pela revista Exame.

A pesquisa Futura foi registrada no TSE como CE-03005/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 2 e 10 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). O nível de confiança é de 95%.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, o pedetista, que é candidato à reeleição, está tecnicamente empatado com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa Futura também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum.

Sarto tem a maior rejeição: 44%. Na sequência estão Evandro Leitão, mencionado por 29,6%; Capitão Wagner com 27%, e André Fernandes, contestado por 22,2%.

Os entrevistados também destacaram que as áreas da saúde e da segurança pública devem ser as prioridades do próximo prefeito da Capital. Os dois setores foram citados por 59,1% e 45,9%, respectivamente. A educação também é prioridade para 36%.