Capitão Wagner e Sarto lideram intenção de voto em Fortaleza, aponta Atlas/Intel

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) liderou a pesquisa Atlas/Intel para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada no último domingo, 31. Ele, que foi segundo na corrida para governador do Ceará nas eleições de 2022, aparece com 28,6%. O atual prefeito José Sarto (PDT) ficou com 25,6%.

Wagner tem focado seus esforços em uma candidatura na Capital, município que entregou a maioria dos votos a ele no ano passado, quando tentou ser chefe do Executivo estadual. Em um primeiro cenário, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), é considerado como o candidato do PT, e aparece com 14,2%.

Os deputados federais André Fernandes (PL), com 12,9%, e Célio Studart, com 1,9%, também aparecem na lista. O senador Eduardo Girão, lançado pelo o Novo como pré-candidato, surge com 1,5%. Outros 6% declararam intenção de branco/nulo e 9,1% não souberam responder.