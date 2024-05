PL

O Partido Liberal (PL) é o antigo Partido da República (PR), que mudou de nome em 2019. Foi fundado em 2006, como resultado da fusão do antigo PL, que existiu de 1985 até 2006, com o Partido de Reedificação da Ordem Nacional (Prona). De linha conservadora, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.