Último dia de horário eleitoral tem vídeo de ameaça a Evandro e André orando "Pai Nosso"

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam a Prefeitura de Fortaleza no segundo turno Crédito: FCO Fontelene/O POVO / Fábio Lima/O POVO

Esta sexta-feira, 25, foi o último dia de horário eleitoral do segundo turno, transmitidos em rádio e televisão, com cinco minutos para cada campanha. Em Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que estão empatados tecnicamente de acordos com as últimas pesquisas, mostraram jingles, propostas e apostaram em imagem positiva. Teve tempo para veiculação de "Pai Nosso" com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), de mensagem para mulheres e exibição de vídeo do vereador Inspetor Alberto (PL), em que o parlamentar fala em tom ameaçador contra Evandro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora André Fernandes embala com músicas Uma marca da campanha de Fernandes durante toda a eleição foram os jingles, muito presentes nas últimas peças. Na rádio, foram sete músicas ao todo, desde os que pedem voto a André aos que criticam Evandro como pelos trechos "só vai dar Leitão, se for na churrasqueira" e apelando às torcidas por meio de cantos "quem é vozão e quem é leão não vota Leitão".