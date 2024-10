Saiba com o que gastam candidaturas de Evandro e André, duas das campanhas mais caras do País

Não é novidade que as campanhas eleitorais de Fortaleza figuram em 2024 entre as mais caras do país, como O POVO já adiantou ainda antes do primeiro turno. Mas e se compararmos com as demais capitais brasileiras que terão segundo turno, estaria na média de gastos?

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somadas, as campanhas de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) já arrecadaram R$ 37,4 milhões. Dentre as 15 capitais brasileiras que terão segundo turno, a capital cearense é a terceira com maior valor, atrás apenas de São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG.

Gastos por candidatos

Foram comparados os gastos dos candidatos em Fortaleza com os dos demais candidatos nas capitais brasileiras que têm segundo turno no próximo domingo, 27, deixando claro que pode haver variação posterior, já que o prazo para prestação de contas junto ao TSE ainda não expirou.