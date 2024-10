Inspetor Alberto xinga Evandro Leitão e ataca: "Prepara teu caixão, vagabundo"

Alberto é aliado do também candidato a prefeito André Fernandes (PL)

O vereador reeleito de Fortaleza, Inspetor Alberto (PL), xingou o candidato a prefeito da Capital Evandro Leitão (PT), e disse para o petista "preparar o caixão". As declarações foram registradas em vídeo que circula em aplicativos de trocas de mensagens e redes sociais.

"Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo", disse o parlamentar no vídeo. Alberto é aliado do também candidato a prefeito André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno da eleição contra Leitão no próximo dia 27 de outubro.

O uso do termo "churrasqueira" faz referência a uma música utilizada pela campanha de Fernandes, que diz: "Só dá Leitão, se for na churrasqueira", em referência à disputa eleitoral na Capital.