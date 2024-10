André reforça último debate antes da eleição e diz "torcer" para presença de Evandro

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, em adesivaço na Granja Portugal Crédito: Samuel Setubal

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, participou de adesivaço nesta quinta-feira, 24, no bairro Granja Portugal, e reforçou que participação no último debate do segundo turno será realizado amanhã a noite, 25, e por isso estava poupando a voz. Ele aproveitou para afirmar que está "torcendo" para Evandro Leitão (PT), seu opositor, comparecer ao encontro. "(Vou falar pouco) até para poupar a voz, porque amanhã tem o último debate. Se o meu adversário não fugir, é que ele já fugiu de três, e eu estou torcendo para ele não fugir do de amanhã", destacou André em discurso enquanto estava em cima de um carro de som. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aos gritos de "eu vim de graça" e "já ganhou", Fernandes comemorou a presença dos apoiadores e ainda fez uma comparação com os atos de Evandro. Ele acusou a campanha petista de pagar os militantes e de usar servidores públicos de prefeituras do Interior para aumentar o públicos dos eventos.